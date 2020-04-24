Матвиенко рассказала, как будут снимать ограничения по коронавирусу

"Но не сразу и не быстро, для этого тоже нужно время", — добавила она.

По словам спикера, это необходимо, чтобы не допустить повторной вспышки инфекции.

Матвиенко подчеркнула, что власти не заинтересованы в том, чтобы держать людей на самоизоляции, но без этих мер было не обойтись.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заразились более двух с половиной миллионов человек, почти 176 тысяч умерли. Больше всего заболевших и умерших в США, Италии, Испании и Франции.

Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 68 622 человека, 615 пациентов умерли, 5568 удалось победить болезнь. В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, в некоторых ввели систему пропусков. Власти призывают граждан оставаться дома.