В московских парках раньше времени распустились нарциссы

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мускари, пролески и нарциссы распустились раньше времени в парках Мускари, пролески и нарциссы распустились раньше времени в парках Москвы из-за теплой и малоснежной зимы, сообщает пресс-служба Мосгорпарка

"В нескольких парках из-за теплой и малоснежной зимы раньше времени распустились разноцветные мускари. Эти многолетние цветы с бочковидными соцветиями обычно расцветают в конце апреля, но в этом году они показали первые лепестки уже в первой половине месяца. Белые, голубые, синие, лазурные и васильковые мускари растут в усадьбе Воронцово, Бабушкинском и Измайловском парке, партере Парка Горького и " Музеоне ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на несколько недель раньше срока, еще в середине апреля, распустились и нежно-лазоревые цветы сциллы, или пролески. Они растут в усадьбе Воронцово и в парке " Сокольники ". А более крупная разновидность сциллы, пролеска сибирская, встречается в Измайловском парке и Сиреневом саду.

"Ярко-желтые нарциссы, предвестники лета, также появились в парках уже в середине месяца, на несколько недель раньше, чем в прошлом году. Эти цветы можно встретить в Парке Горького, "Музеоне", Измайловском парке, Сиреневом саду и парке "Северное Тушино", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что так же, как и в прошлом году, в конце апреля распустились нежно-белые с голубыми прожилками пушкинии. Эти цветы, хоть и редкие для средней полосы, прекрасно адаптировалось в столичных зонах отдыха. Их можно встретить в Лианозовском парке, парке по Ангарской улице, в этнографической деревне "Бибирево" и "Сокольниках".

"На тех же территориях в начале месяца появились хинодоксы. Отличить это растение можно по необычным соцветиям в форме звездочки. Хионодокса бывает трех видов: белая, лазоревая и розовая. Кроме того, в парках появились и гиацинты. Они в середине апреля распустились в Парке Горького и саду "Эрмитаж", - дополняют в пресс-службе.

Сообщается, в Измайловском и Перовском парках еще в конце марта появилась мать-и-мачеха, желтые цветки которой похожи на небольшие одуванчики. В парке "Фили" расцвела редкая ветреница лютичная или анемона из семейства лютиковых. В "Сокольниках" распустились первые сиберики. В Перовском парке расцвел желтый гусиный лук, а в Сиреневом саду и Измайловском парке — форзиция. Музейно-парковый комплекс "Северное Тушино", в свою очередь, гордится своими хохлатками и дикими фиалками.