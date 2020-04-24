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Культура
2020-04-24T15:10
https://ria.ru/20200424/1570522944.html
В московских парках раньше времени распустились нарциссы
https://cdn25.img.ria.ru/images/152355/28/1523552854_0:309:3092:2048_1036x0_80_0_0_e1186ff7e5f8959c065a0ba1a25305cb.jpg
РИА Новости

В московских парках раньше времени распустились нарциссы

15:00 24.04.2020 (обновлено: 15:10 24.04.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкНарциссы
Нарциссы
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Нарциссы. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мускари, пролески и нарциссы распустились раньше времени в парках Москвы из-за теплой и малоснежной зимы, сообщает пресс-служба Мосгорпарка.
"В нескольких парках из-за теплой и малоснежной зимы раньше времени распустились разноцветные мускари. Эти многолетние цветы с бочковидными соцветиями обычно расцветают в конце апреля, но в этом году они показали первые лепестки уже в первой половине месяца. Белые, голубые, синие, лазурные и васильковые мускари растут в усадьбе Воронцово, Бабушкинском и Измайловском парке, партере Парка Горького и "Музеоне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на несколько недель раньше срока, еще в середине апреля, распустились и нежно-лазоревые цветы сциллы, или пролески. Они растут в усадьбе Воронцово и в парке "Сокольники". А более крупная разновидность сциллы, пролеска сибирская, встречается в Измайловском парке и Сиреневом саду.
"Ярко-желтые нарциссы, предвестники лета, также появились в парках уже в середине месяца, на несколько недель раньше, чем в прошлом году. Эти цветы можно встретить в Парке Горького, "Музеоне", Измайловском парке, Сиреневом саду и парке "Северное Тушино", - говорится в сообщении.
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Специалисты отмечают, что так же, как и в прошлом году, в конце апреля распустились нежно-белые с голубыми прожилками пушкинии. Эти цветы, хоть и редкие для средней полосы, прекрасно адаптировалось в столичных зонах отдыха. Их можно встретить в Лианозовском парке, парке по Ангарской улице, в этнографической деревне "Бибирево" и "Сокольниках".
"На тех же территориях в начале месяца появились хинодоксы. Отличить это растение можно по необычным соцветиям в форме звездочки. Хионодокса бывает трех видов: белая, лазоревая и розовая. Кроме того, в парках появились и гиацинты. Они в середине апреля распустились в Парке Горького и саду "Эрмитаж", - дополняют в пресс-службе.
Сообщается, в Измайловском и Перовском парках еще в конце марта появилась мать-и-мачеха, желтые цветки которой похожи на небольшие одуванчики. В парке "Фили" расцвела редкая ветреница лютичная или анемона из семейства лютиковых. В "Сокольниках" распустились первые сиберики. В Перовском парке расцвел желтый гусиный лук, а в Сиреневом саду и Измайловском парке — форзиция. Музейно-парковый комплекс "Северное Тушино", в свою очередь, гордится своими хохлатками и дикими фиалками.
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"Еще больше цветов появится в мае. В это время в парках появляются первые тюльпаны, сирень, барвинок, виола, брунера и многие другие растения. Также на последний весенний месяц приходится цветение плодовых деревьев. В парке по Ангарской улице ждут первых соцветий черемухи и яблони, в Измайловком парке — яблони и айвы японской, а в "Северном Тушино" — груш и яблонь", - заключается в сообщении.
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КультураМосгорпарк"Сокольники"Земля - РИА НаукаМузеонПарк культуры имени ГорькогоМосква
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