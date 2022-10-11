https://ria.ru/20221011/forzitsiya-1823185478.html

Солнечная форзиция: как сажать и ухаживать за кустарником

Форзиция: описание цветка, виды и сорта, фото, уход, посадка в открытом грунте

Солнечная форзиция: как сажать и ухаживать за кустарником

Цветущая форзиция ранней весной наполняет сад ярким солнечным цветом. Посадить кустарник можно отдельно, рядом с другими цветами или оформить оригинальную живую РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:11

2022-10-11T18:11

2022-10-11T18:11

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Цветущая форзиция ранней весной наполняет сад ярким солнечным цветом. Посадить кустарник можно отдельно, рядом с другими цветами или оформить оригинальную живую изгородь с ежегодным обильным цветением. Описание сортов растения с фото, способы посадки в открытый грунт, правила ухода, борьба с вредителями – в материале РИА Новости.ФорзицияФорзиция – солнечная красавица. Как только сходит снег, куст покрывается облаком нарядных жёлтых цветов. Бутоны в зависимости от сорта радуют взгляд самыми разными оттенками жёлтого цвета – от прохладных светлых, зеленоватых до горячих тёмных, практически оранжевых. А воздух наполняется нежным ароматом с миндальными нотками.Ботаническое описаниеРаспускаться форзиция начинает ранней весной. На голых ветвях появляются цветы в форме колокольчиков, собирающиеся в соцветия по три-пять штук. Листьев в этот период еще нет, все побеги плотно усеяны бутонами. Таким куст стоит от 20 дней до одного месяца. По мере отцветания разворачиваются листочки нежно-зелёного цвета, поэтому своего декоративного вида кусты не теряют.В этот период хорошо провести обрезку кустов, которые достаточно быстро разрастаются. Они начнут пускать молодые побеги, на которых образуются почки цветов будущего года.ВидыРод Форзиция объединяет несколько видов. Отличают их:❖ высота кустов;❖ цвет и тонкости формы бутонов;❖ размеры и разные оттенки листвы.ЕвропейскаяЭтот вид, по словам эксперта, отличается хорошей зимостойкостью, поэтому его можно возделывать в разных уголках нашей страны. Растение объёмное. При желании можно вырастить куст высотой до трех метров с крепкими и упругими побегами. Прирост происходит быстро, за сезон он увеличивается на 25 сантиметров.При тёплой и солнечной весне ярко-жёлтые цветы распускаются уже в марте, при прохладной погоде это произойдет позже, к апрелю. Длина цветков – до семи сантиметров, в диаметре – три сантиметра. После цветения ветки покрываются светло-зелеными овальными, чуть зауженными на конце листьями, достигающими 7 сантиметров в длину.Хорошо смотрится в саду как отдельными экземплярами, так и в паре с другими растениями. С их помощью оформляют бордюры и изгороди. Живут кусты до 70 лет.Форзиция Жиральда"Вид внешне схож с европейской форзицией. Но различия есть. Зимостойкость её уступает предыдущему виду. Куст не такой высокий, его максимальный рост два метра, чаще он бывает ниже. Ветви прямостоячие имеют четырехгранную форму и коричнево-желтую кору", – комментирует Альбина Павлова.Цветы светло-жёлтые, с перекрученными лепестками, нежные и ароматные, распускаются в апреле-мае. Листья темно-зеленые, длиной до 10 сантиметров."Осенняя посадка допускается только в тёплых регионах. В местах с суровой зимой лучше делать это весной, чтобы куст успел переболеть и укорениться", – советует агротехник.ПониклаяЕщё её называют поникшей, свисающей. Такое имя дано из-за раскидистой кроны с тонкими четырехгранными поникающими побегами. Вырастает до трех метров в высоту, при этом ветки опускаются почти до земли.Во время цветения — это золотистый "водопад". Побеги в апреле плотно покрываются соцветиями из желтых бутонов 2,5-3 сантиметра в диаметре. Позже появляются листья, сначала ярко-зелёные, а к осени приобретают фиолетовый оттенок.Существуют подвиды, о которых рассказала агротехник Альбина Павлова:Тёмно-зелёнаяПолучила своё название благодаря тёмно-зелёным окаймленным листьям, покрывающим устремленные вверх ветви. Густые листовые пластинки цвета малахита вырастают до 15 сантиметров в длину. К осени могут окрашиваться в багряный и пурпурный цвет.Цветы тоже имеют зеленоватый оттенок поверх жёлтой основы. Они покрывают куст, вырастающий до трех метров высоты.Растение теплолюбивое и засухоустойчивое. Хорошо растёт на светлом месте. Не любит переувлажнение почвы. Относится к позднеспелым, по сравнению с сородичами зацветает самым последним.Промежуточная"Этот сорт – результат скрещивания форзиций тёмно-зелёной и пониклой. Плотная крона поднимается на 3 метра в высоту и почти на столько же раскидывается вширь. Ветви прямые или слегка наклонены вниз, – отмечает Альбина Павлова. – Отличается дружным цветением в апреле-начале мая. На побегах множество соцветий, плотно прижатых друг к другу. Позже появляются листья. Форма их удлинённая, по краям зазубрины". Удобна в ландшафте. Ей несложно придать желаемую форму, а также использовать в живой изгороди.СнежнаяОсобый вид, отличающийся расцветкой бутонов. Пока они закрыты, виден слегка розовый оттенок. Распускаясь, цветы становятся нежно-белыми. Кусты похожи на шапки Альпийских гор."Необычна у этого сорта и листва. Ярко-зеленая, к осени она окрашивается в бордовый цвет с внутренней стороны. Его декоративные качества высоки в любое время года. Некоторые садоводы предпочитают придать кусту вид деревца. Взглянув на него, сразу понимаешь, что его родина Китай и Япония", – комментирует эксперт.РозоваяВ отличие от родственных видов этот кустарник довольно компактный. Полтора метра высота и метр ширина – вот его параметры. Зато он необычен благодаря цветам. Они не желтые, как у большинства форзиций, и даже не белые. Их окрас – многочисленные оттенки розового и сиреневого. Лепестки тонкие и нежные. Бутоны располагаются вдоль всего побега.Относится к солнцелюбивым, переносит полутень. Морозоустойчив, но при суровой зиме требует хорошего укрытия.ЯйцевиднаяЭтот вид пришёл в Европу из Кореи. Другое его название – "Овальнолистная". Понятно, что название дано по форме листьев, продолговатой, округлой, с заостренным кончиком.Бутоны жёлтые. Распускаются очень рано, но период цветения короток – около двух недель. Это некритично, потому что на смену нежным лепесткам приходят ярко-зелёные листья. Осенью куст превращается в "костёр" тёмно-пурпурного цвета.Достоинство этого вида – выносливость растения. Оно засухоустойчивое, не требовательное к почве, морозостойкое. В средней полосе России может обходиться без укрытия на зиму.ПосадкаЕсли речь об осенней процедуре, лучше выбрать начало сентября, чтобы саженцы успели укорениться. На территориях с суровыми зимами выбирают весеннюю посадку, тогда у кустиков будет больше времени прижиться и набраться сил.Сажают молодые саженцы по следующему алгоритму:УходУход за растением включает традиционные этапы обработки. Важно знание некоторых требований.ТемператураОптимальное время посадки форзиции – ранняя осень. Температура ещё комфортная (около 20°С). С укреплением куста она будет постепенно снижаться и готовить растение к зиме."Весной тоже сажают форзицию. Но речь всё-таки идёт о северных регионах. А вот на юге и в средней полосе России этот вариант не самый лучший. Дело в том, что саженцам будет некомфортно во время жаркого лета, они могут погибнуть. Когда растения приживутся, они легче переносят повышение температуры воздуха, и многие из них являются засухоустойчивыми", – поясняет Альбина Павлова.Влажность воздухаПри низкой влажности воздуха у саженцев могут желтеть края листьев, опадать бутоны и цветы. Поливать дополнительно в таком случае кусты под корень нецелесообразно и даже вредно, потому что форзиция не любит заливания почвы. Лучше заменить поверхностный полив на дождевание или в вечернее время проводить опрыскивание кустов водой. При этом обязательно следить за количеством жидкости и не допускать переувлажнения.Если же ситуация обратная, много дождей и влажность воздуха повышенная, важно обеспечить хорошее проветривание куста. Для этого следует проводить своевременную обрезку и прореживание посадок.ОсвещениеМесто форзиции - в хорошо освещённой части сада. Здесь растение покажет свою красоту в полную силу. В полутени растение постепенно утратит мощь цветения. А в постоянной тени может и вовсе её лишиться. Крона станет не плотной и слабой.Требование к почве"Солнечная красавица" любит легкие известковые почвы. Кислый и тяжёлый грунт не для неё. Для хорошего роста и цветения садовую землю (две части) надо смешать с песком (одна часть) и перегноем (одна часть).Местоположение"Посадить форзицию лучше на солнечное, но защищенное от ветра место, тогда ее цветение будет более обильным. Хорошим станет открытое место у стены. Нужно следить, чтобы грунтовые воды не проходили близко к корневой системе. Земля должна быть умеренно увлажненной. Слишком сырое место приведёт к загниванию корней", – предупреждает эксперт.ПоливОбильный полив растению нужен только в первое время после посадки, когда оно болеет и укореняется. Дальше лёгкой увлажненности вполне хватит. Если лето дождливое, природной влаги будет достаточно. В засушливую погоду полив организуется один раз в две недели. На каждый куст необходимо один-два ведра воды. После этого почву надо взрыхлить, чтобы обеспечить поступление воздуха к корням, и замульчировать.ПодкормкиНеприхотливый кустарник, по словам Альбины Павловой, не требует особого дополнительного питания:ЦветениеРезультатом правильного ухода: полива, рыхления, удобрения станет обильное цветение. В этот период куст покрывается жёлтыми, белыми или розовыми цветами, в зависимости от рода и сорта. Такой красавицей форзиция простоит от двух недель до месяца.Чтобы она каждый год на протяжении многих лет обильно цвела, нужно выполнять ряд требований:"Можно заставить форзицию зацвести зимой. Естественно, в домашних условиях. Для этого садоводы осенью срезают побеги (около 50см) и убирают их в прохладное, тёмное место, погреб или холодильник. Когда захочется, их можно пробудить. Веточки помещают в воду комнатной температуры с добавлением сахара (50г на 1л воды). За 10 дней они покроются душистыми цветами", – комментирует Альбина Павлова.ПересадкаАгротехник рекомендует сразу подобрать место для постоянного "проживания" куста. Достаточно объёмное растение не очень легко определить на новое место. Если это всё же приходится делать, придерживаются некоторых требований и советов:СоседиФорзиция – крупный кустарник с развитой корневой системой. Выбирая ему соседей, стоит понимать, что они будут посажены не менее, чем на метр от него."Замечательно чувствует себя в соседстве с другими кустарниками: спиреей, барбарисом, чубушником, бересклетом. Из хвойных больше любит можжевельник, их требования к почве схожи. Низкорослые сорта хорошо соседствуют с хостами, нарциссами, тюльпанами, хохлаткой", – говорит специалист.ОбрезкаЭто декоративный, быстрорастущий кустарник, а значит, ему нужна обрезка. От этого зависит интенсивность цветения и эстетичный вид растения. Агротехник Альбина Павлова рассказала, как правильно проводить эту процедуруПроводится ежегодно весной после цветения, пока листья еще не распустились. В этот период побеги укорачиваются на треть. Если ветви длинные, то и на 2/3. На них оставляют три будущих бутона. Они и зацветут в следующем году. Срез делается по диагонали на полсантиметра выше почки. Не надо стремиться слишком укорачивать побеги, это приведет к чрезмерным приростам, на которых не будет цветов.Часть ветвей со временем стареет, поэтому садоводы проводят их прореживание. Для этого острым секатором обрезают на несколько сантиметров над землёй, оставляя несколько молодых, сильных побегов. У них срезается только верхушка для формирования новой кроны. Такая обрезка осуществляется в период покоя растения: поздно осенью или очень ранней весной, когда нет сокодвижения.Особенности зимнего уходаНекоторые виды форзиции переносят зиму средней полосы без укрытия. Но так как большинство видов не обладают высокой морозоустойчивостью, стоит научиться правильно готовить её к зиме. Особенно в защите нуждаются молодые кусты, посаженные весной или осенью."Если ветви ещё гибкие, можно прижать их к земле и укутать. Укрывать растение можно сухими листьями, лапником или агроволокном. У больших и старых кустов утепляется нижняя часть, не менее 10 сантиметров над землёй", – отмечает Альбина Павлова.С приходом полноправной зимы снег тоже выполняет роль укрывного материала. Его просто набрасывают на саженцы. Он надёжно прячет под своим покрывалом теплолюбивые растения.РазмножениеКак многие декоративные кустарники, форзиция размножается тремя способами:СеменамиРазмножение семенами требует определенного времени. Посадить их можно сразу в грунт после сбора или весной после того, как минует угроза заморозков.Второй вариант рассадный. "После сбора материал держат в холодильнике при температуре +2°С – 5°С, а весной высевают в контейнеры и накрывают целлофаном. После того как сеянцы взойдут, их увлажняют, а через год пикируют. К высадке на постоянное место саженцы будут готовы к 3-4 году, – говорит Альбина Павлова. – Такой способ подходит только для видового размножения. Гибридные растения теряют свои особенные свойства".ЧеренкамиЭтот способ позволяет получить саженцы гораздо быстрее и сохранить все видовые особенности. Заняться этим можно в начале лета:Можно использовать одеревеневшие побеги. Их обрезают в октябре, высаживают сразу в почву. Над землёй оставляют две-три почки. Укрывают на зиму, а весной они начинают формироваться в саженцы.ОтводкамиЧтобы так рассадить форзицию, необходимо проделать следующие действия:К следующей весне такой отросток будет готов к пересадке. Его надо будет отрезать от куста и посадить в приготовленную лунку. Уже на следующий год он будет готов зацвести.Болезни и вредителиФорзиция – сильное растение, отлично сопротивляется болезням. Садоводы отмечают, что подвергнуться они могут лишь немногим опасностям."Грибок часто проникает в растение через травмы и раны. Чтобы избежать заражения, кусты обрезают дезинфицированными ножницами или секатором. Стрижку проводят в сухой, тёплый день. Черенки от удаления толстых ветвей во время омолаживающей обрезки стоит обработать древесным варом", – советует Альбина Павлова.Форзиция после цветения и увяданияНа смену цветам приходят листья. После увядания кусты не становятся менее выразительными. Сначала это довольно яркие овальные пластины с разными оттенками зелёного. У некоторых видов есть вкрапления белого и жёлтого цвета. На протяжении всего лета листва меняет окраску, и к осени это уже кусты с бордовыми, пурпурными, фиолетовыми оттенками. После цветения форзицию стригут, формируя побеги для цветения в будущем году и придавая ей эстетически привлекательный вид.Применение в ландшафтном дизайнеДизайнеры используют это растение в трех основных позициях:Ошибки в уходеИногда неопытные садоводы жалуются: форзиция не цветёт. Причины, по мнению Альбины Павловой, кроются в неправильном уходе:

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Алёна Пава

россия, общество, растения, растениеводство