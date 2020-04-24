Матвиенко оценила уровень смертности от коронавируса в России

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские власти приняли всеобъемлющие системные меры для борьбы с коронавирусом, достойная система работы здравоохранения обеспечила низкую смертность, заявила спикер Совета Федерации Российские власти приняли всеобъемлющие системные меры для борьбы с коронавирусом, достойная система работы здравоохранения обеспечила низкую смертность, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

"Российские власти вовремя отреагировали на эту угрозу, приняли всеобъемлющие системные меры по обеспечению условий сохранности жизни и здоровья наших граждан", - сказала Матвиенко в пятницу в эфире телеканала "Россия 24"

По ее словам, "не было паники, растерянности, была выстроена очень слаженная работа всех уровней власти".

По сравнению с другими государствами, Россия оказалась более подготовленной к этой угрозе, считает спикер Совфеда. "Темпы заражения не являются угрожающими, смертность, благодаря принятым мерам, самая низкая", - добавила она.

Парламентарий подчеркнула, что этих результатов удалось добиться не только благодаря слаженной работе, в том числе, системы здравоохранения, ситуацию в ежедневном режиме держит под контролем президент, он дает поручения.