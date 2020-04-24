Силовики 74 раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские силовики 74 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявляли, что на предыдущей неделе зафиксировали 70 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
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"За неделю вооруженные формирования Украины 74 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения. По районам 24 населенных пунктов республики противник выпустил более 450 боеприпасов, в том числе 12 122-миллиметровых артиллерийских снарядов и 167 мин калибром 120 и 82 миллиметра", - заявил представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, в результате обстрелов повреждения получил 21 дом и объект инфраструктуры в шести населенных пунктах ДНР.
"Все сведения с приложением фото- и видеоматериалов направлены представителям международных организаций, находящимся в республике, а также переданы в генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел в отношении военных преступников", - сказал представитель ведомства.
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