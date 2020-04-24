Силовики 74 раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

Ранее в ДНР заявляли, что на предыдущей неделе зафиксировали 70 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

В ДНР в марте из-за обстрелов были повреждены более 500 домов

В ДНР в марте из-за обстрелов были повреждены более 500 домов

По его словам, в результате обстрелов повреждения получил 21 дом и объект инфраструктуры в шести населенных пунктах ДНР.

"Все сведения с приложением фото- и видеоматериалов направлены представителям международных организаций, находящимся в республике, а также переданы в генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел в отношении военных преступников", - сказал представитель ведомства.