Грузия отзовет посла из Киева, если Саакашвили займет пост вице-премьера

Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве

Ранее Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна проголосовать Верховная рада , однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе в пропрезидентской фракции "Слуга народа".

"Назначение стратегическим партнером на пост вице-премьера уже приговоренного за тяжелые преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо. <...> Конечно же, Грузия отреагирует на подобный шаг", — сказал Гахария на брифинге.

При этом он назвал Украину стратегическим партнером Грузии и отметил, что на отношения стран "в долгосрочной перспективе ничего не повлияет". В Киеве ответили, что не получали официального письма из Тбилиси.

Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента Георгия Маргвелашвили в 2013 году. Весной 2015-го Петр Порошенко (в то время — украинский лидер) предоставил ему гражданство Украины и назначил губернатором Одесской области.

Однако уже в следующем году Порошенко уволил чиновника, заявив, что тот значительно ухудшил экономические показатели региона, а позже лишил гражданства и запретил въезд в страну.