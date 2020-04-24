Грузия отзовет посла из Киева, если Саакашвили займет пост вице-премьера

ТБИЛИСИ, 24 апр — РИА Новости. Тбилиси отзовет посла в Киеве, если бывший президент страны и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины, заявил грузинский премьер Георгий Гахария.
Ранее Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна проголосовать Верховная рада, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе в пропрезидентской фракции "Слуга народа".
"Назначение стратегическим партнером на пост вице-премьера уже приговоренного за тяжелые преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо. <...> Конечно же, Грузия отреагирует на подобный шаг", — сказал Гахария на брифинге.
При этом он назвал Украину стратегическим партнером Грузии и отметил, что на отношения стран "в долгосрочной перспективе ничего не повлияет". В Киеве ответили, что не получали официального письма из Тбилиси.
24 апреля, 14:01Сказано в эфире"В ожидании скандалов". Чем обернется для Киева назначение Саакашвили Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что это назначение станет ошибкой для президента Владимира Зеленского и его команды.
Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента Георгия Маргвелашвили в 2013 году. Весной 2015-го Петр Порошенко (в то время — украинский лидер) предоставил ему гражданство Украины и назначил губернатором Одесской области.
Однако уже в следующем году Порошенко уволил чиновника, заявив, что тот значительно ухудшил экономические показатели региона, а позже лишил гражданства и запретил въезд в страну.
В конце мая экс-президент Грузии вернулся на Украину после того, как Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства. На родине Саакашвили находится во внутригосударственном розыске по нескольким уголовным делам.
24 апреля, 08:00Михаил Саакашвили — лучшее, что есть у Запада для Украины