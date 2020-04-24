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Грузия отзовет посла из Киева, если Саакашвили займет пост вице-премьера
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РИА Новости

Грузия отзовет посла из Киева, если Саакашвили займет пост вице-премьера

14:48 24.04.2020 (обновлено: 17:51 24.04.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 24 апр — РИА Новости. Тбилиси отзовет посла в Киеве, если бывший президент страны и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины, заявил грузинский премьер Георгий Гахария.
Ранее Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна проголосовать Верховная рада, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе в пропрезидентской фракции "Слуга народа".

"Назначение стратегическим партнером на пост вице-премьера уже приговоренного за тяжелые преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо. <...> Конечно же, Грузия отреагирует на подобный шаг", — сказал Гахария на брифинге.

При этом он назвал Украину стратегическим партнером Грузии и отметил, что на отношения стран "в долгосрочной перспективе ничего не повлияет". В Киеве ответили, что не получали официального письма из Тбилиси.
Михаил Саакашвили
24 апреля, 14:01Сказано в эфире
"В ожидании скандалов". Чем обернется для Киева назначение Саакашвили Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что это назначение станет ошибкой для президента Владимира Зеленского и его команды.
Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента Георгия Маргвелашвили в 2013 году. Весной 2015-го Петр Порошенко (в то время — украинский лидер) предоставил ему гражданство Украины и назначил губернатором Одесской области.
Однако уже в следующем году Порошенко уволил чиновника, заявив, что тот значительно ухудшил экономические показатели региона, а позже лишил гражданства и запретил въезд в страну.
В конце мая экс-президент Грузии вернулся на Украину после того, как Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства. На родине Саакашвили находится во внутригосударственном розыске по нескольким уголовным делам.
Бывший губернатор Одесской области Украины и лидер политической партии Рух нових сил Михаил Саакашвили во время митинга в Киеве
24 апреля, 08:00
Михаил Саакашвили — лучшее, что есть у Запада для Украины
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Георгий ГахарияПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийОдесская областьСитуация на УкраинеМихаил СаакашвилиГрузияУкраинаВ мире
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Александр Касаткин
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На наших глазах рушится могучий стратегический 🤣🤣 союз.
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Сергей Лавров
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