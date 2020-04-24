В Ленинградской области задержали водителя, сбившего женщину с детьми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, сбившего женщину с семилетней девочкой и двумя мальчиками восьми и трех лет в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"(В четверг) 23 апреля 17.45 на 35-м километре автодороги "Санкт-Петербург - (завод имени) Свердлова - Всеволожск" автомобиль ВАЗ под управлением водителя 1997 года рождения совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадала 34-летняя женщина и трое детей: семилетняя девочка и двое мальчиков, восьми и трех лет. Водитель автомобиля задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.
Пострадавшие были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем... правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".