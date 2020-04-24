Саакашвили оконфузился с флагом Украины

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пришел на заседание пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа" с неправильно прикрепленным значком украинского флага.
Как следует из трансляции, которую вел телеканал "Наш", политик приколол значок неправильно: желтый цвет оказался сверху, а синий снизу, тогда как правильно наоборот — сверху синий, снизу желтый.
Однако после заседания политик вышел к журналистам с уже правильно закрепленным значком.
Саакашвили встречался с фракцией "Слуга народа" в преддверии голосования в Верховной раде по вопросу назначения его вице-премьером по реформам. Занять этот пост бывшему президенту Грузии предложил глава украинского государства Владимир Зеленский. По словам Саакашвили, ему предстоит заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. Однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе во фракции "Слуга народа".
Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после инаугурации президента Георгия Маргвелашвили. На родине против него возбудили несколько уголовных дел и по некоторым заочно приговорили к тюремному заключению.
Весной 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже в ноябре 2016 года уволил, а затем лишил гражданства и запретил ему въезд в страну.
На Украину Саакашвили вернулся в мае прошлого года, после того как Зеленский отменил указ о лишении его гражданства.
24 апреля, 11:09Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины