Саакашвили оконфузился с флагом Украины

Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве. 24 апреля 2020

Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве. 24 апреля 2020

Как следует из трансляции, которую вел телеканал "Наш" , политик приколол значок неправильно: желтый цвет оказался сверху, а синий снизу, тогда как правильно наоборот — сверху синий, снизу желтый.

Однако после заседания политик вышел к журналистам с уже правильно закрепленным значком.

Саакашвили встречался с фракцией "Слуга народа" в преддверии голосования в Верховной раде по вопросу назначения его вице-премьером по реформам. Занять этот пост бывшему президенту Грузии предложил глава украинского государства Владимир Зеленский . По словам Саакашвили, ему предстоит заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. Однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе во фракции "Слуга народа".

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после инаугурации президента Георгия Маргвелашвили. На родине против него возбудили несколько уголовных дел и по некоторым заочно приговорили к тюремному заключению.

Весной 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже в ноябре 2016 года уволил, а затем лишил гражданства и запретил ему въезд в страну.