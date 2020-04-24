Матвиенко ответила на вопрос о сроках окончания режима самоизоляции

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сроков окончания карантина из-за пандемии коронавируса сейчас назвать никто не может, это покажет эпидемиологическая обстановка, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в пятницу.
"Как только позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, будут сниматься ограничения. Никто не может сейчас сказать, когда это будет - 5 мая, 10 мая... Нужно потерпеть", - сказала спикер в эфире "России 24".
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