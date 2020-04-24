Ростуризм предлагает сделать электронную визу многократной

"Единую электронную визу мы в дальнейшем предлагаем сделать многократной, а период, когда ее можно оформить, — увеличить до минимум трех месяцев до даты поездки", — говорится в сообщении.

В Ростуризме считают, что это позволит планировать путешествие в Россию заранее, включая бронирование отелей и других услуг по выгодным ценам (статистика показывает, что подавляющее большинство бронирований отпусков и турпоездок совершается в период от 120 до 150 дней до даты заезда в отель).