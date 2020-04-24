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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-24T14:56
https://ria.ru/20200424/1570518787.html
Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые за неделю
https://cdn25.img.ria.ru/images/152817/84/1528178467_0:0:2930:1649_1036x0_80_0_0_919666f6d26a94544dfc6a860ed4c795.jpg
РИА Новости

Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые за неделю

13:57 24.04.2020 (обновлено: 14:56 24.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США
Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Рубль усилил рост к доллару и евро на фоне решения Центробанка снизить ключевую ставку. Дорожающая нефть также поддерживает укрепление российской валюты.
К 14:00 курс доллара расчетами "завтра" снижался на 57 копеек, до 74,20 рубля, курс евро — на 60 копеек — до 80,02 рубля. При этом в ходе торгов впервые за неделю американская валюта опускалась ниже 74, а евро — ниже 80 рублей.
На выходные и понедельник Центробанк установил официальный курс евро в 80,2528 рубля, доллара — в 74,7163.
По итогам сегодняшнего заседания совета директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5 процента годовых, исторического минимума конца 2013 — начала 2014 года. Регулятор отметил, что переходит в область мягкой денежно-кредитной политики, и не исключил дальнейшего снижения ставки.
Рынок нефти растет на 2,2 процента — до 21,79 доллара за баррель сорта Brent.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валют
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