Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые за неделю

Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Рубль усилил рост к доллару и евро на фоне решения Рубль усилил рост к доллару и евро на фоне решения Центробанка снизить ключевую ставку. Дорожающая нефть также поддерживает укрепление российской валюты.

К 14:00 курс доллара расчетами "завтра" снижался на 57 копеек, до 74,20 рубля, курс евро — на 60 копеек — до 80,02 рубля. При этом в ходе торгов впервые за неделю американская валюта опускалась ниже 74, а евро — ниже 80 рублей.

На выходные и понедельник Центробанк установил официальный курс евро в 80,2528 рубля, доллара — в 74,7163.

По итогам сегодняшнего заседания совета директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5 процента годовых, исторического минимума конца 2013 — начала 2014 года. Регулятор отметил, что переходит в область мягкой денежно-кредитной политики, и не исключил дальнейшего снижения ставки.