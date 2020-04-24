Нефть дорожает на 4-5% на новостях о снижении добычи

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть после обвала в начале недели уверенно растут третью торговую сессию подряд на фоне заявлений ряда стран о сокращении добычи и геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,5% - до 22,29 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 5,33% - до 17,41 доллара за баррель.
Поддержку ценам на нефть оказывают сообщения СМИ о готовности ряда стран начать сокращать добычу нефти уже сейчас. В четверг Алжир уведомил страны ОПЕК+, что немедленно начнет сокращать добычу нефти. Кроме того, кувейтское агентство новостей KUNA сообщило, что Кувейт еще до вступления в силу соглашения ОПЕК+ сократил поставки нефти на рынок.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Соглашение начинает действовать 1 мая.
24 апреля, 07:00АкцентыНовое российское правительство: испытание нефтью и коронавирусомРовно 100 дней назад в России появился новый кабинет министров, возглавил который руководитель ФНС Михаил Мишустин. Большую часть этого времени новому правительству пришлось, по сути, заниматься антикризисным управлением.
Нефтяные трейдеры также внимательно следят за растущей напряженностью в отношениях США и Ирана. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение военно-морским силам США уничтожать иранские катера, мешающие проходу американских кораблей в Персидском заливе. После этого МИД Ирана выразил США протест.
Аналитик London Capital Group Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), чье мнение приводит агентство Франс Пресс, считает, что сокращение добычи - меньшее, что могут сделать страны, чтобы помочь ценам на нефть. "Еще один вариант - разжигать геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, угрожая поставкам и поддерживая цены. Именно этим сейчас занимается Дональд Трамп", - добавила аналитик.