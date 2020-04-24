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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-24T08:40
https://ria.ru/20200424/1570497139.html
Нефть дорожает на 4-5% на новостях о снижении добычи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568556413_198:1139:2037:2173_1036x0_80_0_0_b6e04671fd0cdaafce6904f8e8535e27.jpg
РИА Новости

Нефть дорожает на 4-5% на новостях о снижении добычи

08:40 24.04.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть после обвала в начале недели уверенно растут третью торговую сессию подряд на фоне заявлений ряда стран о сокращении добычи и геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,5% - до 22,29 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 5,33% - до 17,41 доллара за баррель.
Поддержку ценам на нефть оказывают сообщения СМИ о готовности ряда стран начать сокращать добычу нефти уже сейчас. В четверг Алжир уведомил страны ОПЕК+, что немедленно начнет сокращать добычу нефти. Кроме того, кувейтское агентство новостей KUNA сообщило, что Кувейт еще до вступления в силу соглашения ОПЕК+ сократил поставки нефти на рынок.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Соглашение начинает действовать 1 мая.
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24 апреля, 07:00Акценты
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Нефтяные трейдеры также внимательно следят за растущей напряженностью в отношениях США и Ирана. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение военно-морским силам США уничтожать иранские катера, мешающие проходу американских кораблей в Персидском заливе. После этого МИД Ирана выразил США протест.
Аналитик London Capital Group Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), чье мнение приводит агентство Франс Пресс, считает, что сокращение добычи - меньшее, что могут сделать страны, чтобы помочь ценам на нефть. "Еще один вариант - разжигать геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, угрожая поставкам и поддерживая цены. Именно этим сейчас занимается Дональд Трамп", - добавила аналитик.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьБлижний ВостокДональд ТрампBrentСШАЭкономика
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