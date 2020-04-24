Адвокаты Ассанжа будут просить перенести слушания по экстрадиции

ЛОНДОН, 24 апр – РИА Новости, Мария Табак. Адвокаты основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа будут добиваться переноса слушаний по делу о его экстрадиции в связи с отсутствием полного доступа к клиенту из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении кампании против экстрадиции Ассанжа.
"Адвокаты Джулиана Ассанжа в понедельник вернутся в суд для аргументации в пользу переноса слушаний по его делу об экстрадиции на более поздний срок. Слушания должны возобновиться в суде при тюрьме Белмарш 18 мая. Но адвокаты Ассанжа будут говорить о том, что у них нет полного и беспрепятственного доступа к клиенту", - говорится в заявлении.
"Вследствие кризиса с коронавирусом их и без того ограниченный доступ сократился до неприемлемо низкого уровня", - отмечается в документе.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая прошлого года. Вскоре после этого власти США объявили о том, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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