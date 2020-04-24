Адвокаты Ассанжа будут просить перенести слушания по экстрадиции

"Адвокаты Джулиана Ассанжа в понедельник вернутся в суд для аргументации в пользу переноса слушаний по его делу об экстрадиции на более поздний срок. Слушания должны возобновиться в суде при тюрьме Белмарш 18 мая. Но адвокаты Ассанжа будут говорить о том, что у них нет полного и беспрепятственного доступа к клиенту", - говорится в заявлении.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая прошлого года. Вскоре после этого власти США объявили о том, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.