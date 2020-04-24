Суд в Петербурге рассмотрит иск об отмене запрета на посещение парков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд принял к производству и назначил на вторник судебное заседание по иску к правительству города о признании недействительным запрета на посещение парков, садов и скверов из-за коронавируса, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Судебное заседание по исковому заявлению Богдана Литвина к правительству города о признании недействующим постановления от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции COVID-19" назначено на 28 апреля в 14.00", - говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что в иске Литвин просит признать недействующим данное постановление в части положений, устанавливающих запрет на проведение публичных мероприятий и посещение гражданами парков, садов, скверов.
В Петербурге до 30 апреля запрещается посещение гражданами парков, садов, скверов, детских и спортивных площадок. Исключение сделано для дежурных групп детских садов.
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