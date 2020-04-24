Путин подписал закон об электронном документообороте

Законом предусмотрено, что расходы по ведению такого документооборота несет работодатель. Закон устанавливает, что вопросы, касающиеся проведения эксперимента, включая, в том числе, права и обязанности сторон, виды документов, процедуры их создания и использования, должны быть отражены в коллективном договоре или в трудовом договоре.

Ведение электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, будет осуществляться через информационную систему работодателя или с использованием базы вакансий "Работа в России".

Законом также предусматривается, что Минтруд России осуществляет методическое сопровождение деятельности работодателей по ведению электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, утверждает положение о порядке проведения эксперимента, порядок отбора работодателей для целей их участия в эксперименте и перечень работодателей, участвующих в эксперименте.

Эксперимент будет проходить до 31 марта 2021 года. Участие в эксперименте работодателей, работников и лиц, поступающих на работу, является добровольным. Кроме того, участниками эксперимента не смогут являться работники, направляемые временно работодателями к другим физическим или юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников, а также дистанционные работники.