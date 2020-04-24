Путин подписал закон об электронном документообороте

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о проведении эксперимента по введению на ряде предприятий электронного кадрового документооборота, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом предусмотрено, что расходы по ведению такого документооборота несет работодатель. Закон устанавливает, что вопросы, касающиеся проведения эксперимента, включая, в том числе, права и обязанности сторон, виды документов, процедуры их создания и использования, должны быть отражены в коллективном договоре или в трудовом договоре.
Ведение электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, будет осуществляться через информационную систему работодателя или с использованием базы вакансий "Работа в России".
Законом также предусматривается, что Минтруд России осуществляет методическое сопровождение деятельности работодателей по ведению электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, утверждает положение о порядке проведения эксперимента, порядок отбора работодателей для целей их участия в эксперименте и перечень работодателей, участвующих в эксперименте.
Эксперимент будет проходить до 31 марта 2021 года. Участие в эксперименте работодателей, работников и лиц, поступающих на работу, является добровольным. Кроме того, участниками эксперимента не смогут являться работники, направляемые временно работодателями к другим физическим или юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников, а также дистанционные работники.
Кроме того, работодатели будут обязаны обеспечить защиту персональных данных работников и иной информации, включая защиту электронных документов, связанных с работой, от неправомерного доступа, блокирования, уничтожения, модифицирования и копирования. Работники же смогут выразить свое добровольное согласие на участие в эксперименте. При этом отказ работника от участия в эксперименте не сможет являться основанием для изменения условий труда или увольнения.