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2020-04-24T13:30
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Песков оставил без комментариев перенос даты окончания Второй мировой
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РИА Новости

Песков оставил без комментариев перенос даты окончания Второй мировой

13:30 24.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-резидент РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев по поводу переноса даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября.
Совет Федерации одобрил закон о переносе со 2 на 3 сентября даты дня окончания Второй мировой войны. Третье сентября было объявлено праздником Победы над Японией указом президиума Верховного совета СССР. Организация "Матери Беслана" обратилась с просьбой не переносить дату. Штурм школы в Беслане, где в результате теракта погибли 333 человека, произошел 3 сентября 2004 года.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
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Матвиенко прокомментировала перенос даты окончания Второй мировой войны
Ранее Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) попросил Совет Федерации отклонить закон из-за Беслана. Однако спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что вокруг совпадения предлагаемой к установлению в РФ новой даты окончания Второй мировой войны и даты теракта в Беслане поднята "избыточная шумиха", это не надо "политизировать и драматизировать".
Глава государства Владимир Путин в пятницу подписал закон о переносе даты. Песков на вопросы журналистов отвечать не стал, отказавшись от комментариев.
Президент России Владимир Путин
24 апреля, 11:59
Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФДмитрий ПесковВладимир ПутинБесланЯпонияСССРОбщество
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