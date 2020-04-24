Песков оставил без комментариев перенос даты окончания Второй мировой

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-резидент РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев по поводу переноса даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября.
Совет Федерации одобрил закон о переносе со 2 на 3 сентября даты дня окончания Второй мировой войны. Третье сентября было объявлено праздником Победы над Японией указом президиума Верховного совета СССР. Организация "Матери Беслана" обратилась с просьбой не переносить дату. Штурм школы в Беслане, где в результате теракта погибли 333 человека, произошел 3 сентября 2004 года.
Ранее Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) попросил Совет Федерации отклонить закон из-за Беслана. Однако спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что вокруг совпадения предлагаемой к установлению в РФ новой даты окончания Второй мировой войны и даты теракта в Беслане поднята "избыточная шумиха", это не надо "политизировать и драматизировать".
Глава государства Владимир Путин в пятницу подписал закон о переносе даты. Песков на вопросы журналистов отвечать не стал, отказавшись от комментариев.