СК попросил арестовать экс-депутата Волчека по делу о мошенничестве

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы в пятницу поступило ходатайство Следственного комитета об аресте бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева по делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 июня бывшему депутату Волчеку и предпринимателю Плиеву по делу о мошенничестве", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в настоящий момент сторона защиты знакомится с материалами дела.