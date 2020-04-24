В ФОМС оценили стоимость лечения пациентов с коронавирусом

"Если анализировать и хотите вы абсолютных цифр, то скажу так, что легкая форма примерно такая же, как и сегодня тарифицированы обычные лечения пневмоний, средняя форма примерно на 40% дороже, то есть в районе 100 тысяч. И если говорить о тяжелых, то опять же, без ЭКМО это порядка 200 (тысяч рублей)... Если ЭКМО, то, конечно, дороже", - сказала Чернякова на видеоконференции.