В ФОМС оценили стоимость лечения пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Лечение пациентов с коронавирусом в легкой форме тарифицировано примерно как пневмония, средней тяжести – в районе 100 тысяч рублей, а тяжелых – в районе 200 тысяч рублей, если им не нужна экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО), заявила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова.
"Если анализировать и хотите вы абсолютных цифр, то скажу так, что легкая форма примерно такая же, как и сегодня тарифицированы обычные лечения пневмоний, средняя форма примерно на 40% дороже, то есть в районе 100 тысяч. И если говорить о тяжелых, то опять же, без ЭКМО это порядка 200 (тысяч рублей)... Если ЭКМО, то, конечно, дороже", - сказала Чернякова на видеоконференции.
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