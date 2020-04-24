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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T14:54
https://ria.ru/20200424/1570514321.html
В Ивановской области число заразившихся коронавирусом достигло 247
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132523_0:239:3072:1967_1036x0_80_0_0_b887006fae546ef3231e3743866321ca.jpg
РИА Новости

В Ивановской области число заразившихся коронавирусом достигло 247

13:13 24.04.2020 (обновлено: 14:54 24.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 апр - РИА Новости. Число жителей Ивановской области, у которых диагностировали коронавирус, за сутки выросло на восемь - до 247 человек, 41 выздоровел, сообщает областное правительство.
"По состоянию на 24 апреля 2020 года, на территории Ивановской области официально зарегистрированы 247 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены восемь диагнозов)", - говорится в сообщении.
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По данным облправительства, из восьми новых пациентов шестеро контактировали с ранее заболевшим пациентом в Тейкове, один – в Иваново. Все эти пациенты были изначально помещены на карантин. Восьмой был госпитализирован с диагнозом ОРВИ.
Выздоровел 41 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус", два пациента умерли. Как отмечают власти, в обоих случаях были тяжелые сопутствующие патологии.
Всего под наблюдением врачей по коронавирусной инфекции с конца января находились 6571 человек, за сутки под наблюдение взят 361 человек. После двухнедельного карантина выписаны 4716 человек, за сутки выписаны 248 человек. На сегодняшний день под наблюдением остаются 1855 человек с разными сроками окончания карантина.
Госпитализированы с симптомами простудных заболеваний 160 человек, самочувствие у большинства удовлетворительное. У 11 пациентов с пневмонией подтвержден COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИвановская областьОбщество
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