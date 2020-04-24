Эксперт рассказал о сложностях проведения ЕГЭ на "удаленке"

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Удаленное проведение ЕГЭ в 2020 году может привести к большим киберсюрпризам со стороны школьников, заявил глава Group-IB Илья Сачков в интервью фонду "Росконгресс".
"Сейчас самый сильный не искусственный интеллект, самый человеческий - это российские школьники. То есть они вместе могут решить любую задачу, особенно если она направлена на борьбу со школьной системой. То есть я не знаю, как в этом году будет проходить ЕГЭ, если он будет проходить удаленно, я вот, моя ставка - что он будет проходить с большими сюрпризами от российских школьников", - сказал он.
Сачков отметил, что данные потребления трафика показывают, что в период изоляции игровые сайты не выдерживают нагрузки. "То, что школьники сейчас учатся - это далеко не факт. Ну то есть, кто игры, кто хакинг, кто просмотры фильмов и сериалов и так далее. А это очень креативная аудитория", - отметил он.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) ранее сообщил РИА Новости, что предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за коронавируса, однако председатель правительства на это предложение напрямую, по словам депутата, не среагировал.
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