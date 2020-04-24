Эксперт рассказал о сложностях проведения ЕГЭ на "удаленке"

"Сейчас самый сильный не искусственный интеллект, самый человеческий - это российские школьники. То есть они вместе могут решить любую задачу, особенно если она направлена на борьбу со школьной системой. То есть я не знаю, как в этом году будет проходить ЕГЭ, если он будет проходить удаленно, я вот, моя ставка - что он будет проходить с большими сюрпризами от российских школьников", - сказал он.