ФОМС организовал мониторинг состояния бюджетов территориальных фондов

"Понимая, что законодатель дал право, как я уже говорила, компенсировать и выпадающие доходы медицинским организациям, и компенсировать помощь сверх плановых объемов, которые предусмотрены территориальной и базовой программой, мы организовали сегодня мониторинг территориальными фондами. Регулярный, ежедекадный, ежемесячный мониторинг состояния как бюджетов территориальных фондов на предмет их финансовой устойчивости, так и непосредственно объемов медицинской помощи, которая оказывается медицинскими организациями", - заявила Чернякова в ходе онлайн-конференции.