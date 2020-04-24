МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) организовал мониторинг состояния бюджетов территориальных фондов и объемов оказываемой медицинскими организациями помощи, заявила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова.
"Понимая, что законодатель дал право, как я уже говорила, компенсировать и выпадающие доходы медицинским организациям, и компенсировать помощь сверх плановых объемов, которые предусмотрены территориальной и базовой программой, мы организовали сегодня мониторинг территориальными фондами. Регулярный, ежедекадный, ежемесячный мониторинг состояния как бюджетов территориальных фондов на предмет их финансовой устойчивости, так и непосредственно объемов медицинской помощи, которая оказывается медицинскими организациями", - заявила Чернякова в ходе онлайн-конференции.
По ее словам, этот мониторинг позволит по итогам месяца понимать фактически сложившуюся ситуацию в медицинском учреждении, чтобы своевременно можно было принять решения о компенсации выпадающих доходов или оплаты дополнительных объемов.
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