В Минздраве Палестины спрогнозировали пик коронавируса в стране

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Власти Палестины предполагают, что пик распространения нового типа коронавируса в стране может наступить в июне-июле, а осенью может начаться вторая волна заболеваний, сообщил РИА Новости генеральный директор службы первой медицинской помощи министерства здравоохранения Палестины Камаль аш-Шахра.
"Мы ожидаем наступление второй волны в октябре или немного раньше. Это вирус, который, согласно Всемирной организации здравоохранения, может вернуться осенью и из-за низких температур разразиться с еще большей силой", - заявил аш-Шахра, добавив, что пик эпидемии ожидается через один или два месяца.
На данный момент в Палестине насчитывается 482 случая заражения COVID-19, 4 человека скончались.
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Хотя ВОЗ сообщает, что нет никаких доказательств связи между температурой воздуха и скоростью распространения коронавируса, некоторые страны разделяют мнение Палестины и ожидают наступления второй волны.
Так, например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что второй пик эпидемии, способный нанести самый большой вред здоровью и экономике, представляет огромную опасность. По этой причине британский премьер не намерен ослаблять карантин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
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