В Минздраве Палестины спрогнозировали пик коронавируса в стране

"Мы ожидаем наступление второй волны в октябре или немного раньше. Это вирус, который, согласно Всемирной организации здравоохранения, может вернуться осенью и из-за низких температур разразиться с еще большей силой", - заявил аш-Шахра, добавив, что пик эпидемии ожидается через один или два месяца.