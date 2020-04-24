Донецк будут называть Сталино во время празднования памятных дат ВОВ

Город Донецк был основан в 1869 году европейским промышленником Джоном Юзом и назывался Юзовка, а с 1929 по 1961 годы носил название Сталино, после чего был переименовал в Донецк. До начала конфликта в Донбассе численность населения города составляла 950 тысяч 372 человека. Он был пятым городом на Украине по числу населения.

"Установить в качестве символа города наименование "Город Сталино", используемое наряду с наименованием "город Донецк" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой народной республики и города Донецка, связанной с Великой Отечественной войной", - говорится в тексте указа главы ДНР, распространенном на официальном сайте.