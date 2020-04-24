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75 лет Великой Победы
2020-04-24T12:49
https://ria.ru/20200424/1570512597.html
Донецк будут называть Сталино во время празднования памятных дат ВОВ
https://cdn21.img.ria.ru/images/155338/47/1553384794_0:61:3072:1789_1036x0_80_0_0_7f17ec035c0844ccf3bc217b86237cad.jpg
РИА Новости

Донецк будут называть Сталино во время празднования памятных дат ВОВ

12:49 24.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПразднование Дня Победы в Донецке и Луганске
Празднование Дня Победы в Донецке и Луганске
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Празднование Дня Победы в Донецке и Луганске. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ, согласно которому город Донецк на время празднования памятных дат Великой Отечественной войны может называться Сталино.
Согласно тексту указа, речь идет о Дне Победы в Великой Отечественной войне, дне освобождения Донбасса от фашистских захватчиков и дне памяти и скорби в день начала Великой Отечественной войны.
Город Донецк был основан в 1869 году европейским промышленником Джоном Юзом и назывался Юзовка, а с 1929 по 1961 годы носил название Сталино, после чего был переименовал в Донецк. До начала конфликта в Донбассе численность населения города составляла 950 тысяч 372 человека. Он был пятым городом на Украине по числу населения.
"Установить в качестве символа города наименование "Город Сталино", используемое наряду с наименованием "город Донецк" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой народной республики и города Донецка, связанной с Великой Отечественной войной", - говорится в тексте указа главы ДНР, распространенном на официальном сайте.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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75 лет Великой ПобедыДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Донецк (Донецкая область)В мире
Популярные комментарии
Это решение власти ДНР можно только приветствовать. Уважительное отношение к истории говорит о серьезности намерений.
24 апреля, 13:00
Владимир Ф. Быченков
1300004
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