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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T12:32
https://ria.ru/20200424/1570510838.html
Минсельхоз рекомендовал предприятиям формировать кадровые резервы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569874998_0:26:3072:1754_1036x0_80_0_0_bf648d7c2bdc45f4390c40d904683b8a.jpg
РИА Новости

Минсельхоз рекомендовал предприятиям формировать кадровые резервы

12:26 24.04.2020 (обновлено: 12:32 24.04.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВесенняя посевная в Краснодарском крае
Весенняя посевная в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Весенняя посевная в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минсельхоз РФ рекомендовал сельскохозяйственным предприятиям создавать резервы трудовых ресурсов на фоне распространения коронавируса, говорится в сообщении ведомства.
Министерство указывает, что первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов провел в формате видеоконференции очередное совещание, посвященное обеспечению бесперебойной работы сельскохозяйственных производителей в условиях коронавируса.
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"Хатуов подчеркнул, что в зоне особого внимания находятся предприятия с технологическими процессами, которые предполагают значительную концентрацию людей в одном месте - в убойных, перерабатывающих и сортировочных цехах. В целях профилактики заболевания коронавирусной инфекцией на предприятиях необходимо создать резервы трудовых ресурсов от 8% до 30%", - говорится в сообщении.
Кроме того, в соответствии с рекомендациями министерства, важно усилить пропускной режим, ограничить передвижение работников внутри цехов, при необходимости ввести посменный график работы.
"В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой, на предприятиях должны быть проработаны и усилены предупреждающие меры, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции. Для этого каждой сельхозорганизации нужно разработать четкий план действий в случае выявления заболевших", - сказал Хатуов, слова которого приводятся в сообщении. Минсельхоз добавляет, что руководители региональных органов АПК сообщили о формировании планов мероприятий, включающих в себя разделение трудовых потоков на предприятиях, кадровое обеспечение, взаимодействие со службами занятости, организацию медосмотров сотрудников.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 68 622 человек, всего скончались от болезни 615 человек, выздоровели 5,57 тысячи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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