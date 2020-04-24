Минсельхоз рекомендовал предприятиям формировать кадровые резервы

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минсельхоз РФ рекомендовал сельскохозяйственным предприятиям создавать резервы трудовых ресурсов на фоне распространения коронавируса, говорится в сообщении ведомства.
Министерство указывает, что первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов провел в формате видеоконференции очередное совещание, посвященное обеспечению бесперебойной работы сельскохозяйственных производителей в условиях коронавируса.
"Хатуов подчеркнул, что в зоне особого внимания находятся предприятия с технологическими процессами, которые предполагают значительную концентрацию людей в одном месте - в убойных, перерабатывающих и сортировочных цехах. В целях профилактики заболевания коронавирусной инфекцией на предприятиях необходимо создать резервы трудовых ресурсов от 8% до 30%", - говорится в сообщении.
Кроме того, в соответствии с рекомендациями министерства, важно усилить пропускной режим, ограничить передвижение работников внутри цехов, при необходимости ввести посменный график работы.
"В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой, на предприятиях должны быть проработаны и усилены предупреждающие меры, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции. Для этого каждой сельхозорганизации нужно разработать четкий план действий в случае выявления заболевших", - сказал Хатуов, слова которого приводятся в сообщении. Минсельхоз добавляет, что руководители региональных органов АПК сообщили о формировании планов мероприятий, включающих в себя разделение трудовых потоков на предприятиях, кадровое обеспечение, взаимодействие со службами занятости, организацию медосмотров сотрудников.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 68 622 человек, всего скончались от болезни 615 человек, выздоровели 5,57 тысячи.
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