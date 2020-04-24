Минсельхоз рекомендовал предприятиям формировать кадровые резервы

"Хатуов подчеркнул, что в зоне особого внимания находятся предприятия с технологическими процессами, которые предполагают значительную концентрацию людей в одном месте - в убойных, перерабатывающих и сортировочных цехах. В целях профилактики заболевания коронавирусной инфекцией на предприятиях необходимо создать резервы трудовых ресурсов от 8% до 30%", - говорится в сообщении.

"В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой, на предприятиях должны быть проработаны и усилены предупреждающие меры, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции. Для этого каждой сельхозорганизации нужно разработать четкий план действий в случае выявления заболевших", - сказал Хатуов, слова которого приводятся в сообщении. Минсельхоз добавляет, что руководители региональных органов АПК сообщили о формировании планов мероприятий, включающих в себя разделение трудовых потоков на предприятиях, кадровое обеспечение, взаимодействие со службами занятости, организацию медосмотров сотрудников.