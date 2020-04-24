Итальянский отельер хочет взыскать с Китая убытки из-за коронавируса

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Юрист гостиницы, расположенной на горнолыжном курорте Кортина-д'Ампеццо, уверен, что китайское правительство должно выплатить компенсацию итальянским отельерам за сорванный сезон, Юрист гостиницы, расположенной на горнолыжном курорте Кортина-д'Ампеццо, уверен, что китайское правительство должно выплатить компенсацию итальянским отельерам за сорванный сезон, сообщает TourDom.ru.

Как сообщил представитель гостиницы Марко Виньола, "серьезные упущения китайского министерства не позволили итальянскому государству оперативно принять меры", которые минимизировали бы негативные последствия от эпидемии коронавируса.

По данным итальянских СМИ, адвокат в своем заявлении отмечает, что непредвиденное закрытие отеля в разгар зимнего сезона не позволило провести Кубок мира по горнолыжному спорту. Это привело, по оценке Виньолы, к "катастрофическим последствиям, в том числе увольнению сотрудников и расторжению контрактов на поставки".