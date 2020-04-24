В Ульяновске выросло число заболевших COVID-19 сотрудников скорой помощи

Ранее ведомство сообщало, что 17 апреля у сотрудницы подстанции, которая осуществляет допуск водителей автомобилей скорой помощи к работе, был выявлен коронавирус. У всех сотрудников – 38 водителей и 58 медработников – были взяты анализы на COVID-19. Отмечалось, что заболевшая сотрудница не совершала объезды и не работала с населением, что полностью исключает контакта с ними. На подстанции была проведена дезинфекция.