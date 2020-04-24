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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T12:11
https://ria.ru/20200424/1570509816.html
В Ульяновске выросло число заболевших COVID-19 сотрудников скорой помощи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570316399_0:425:2842:2024_1036x0_80_0_0_465760be73ef673bd82bcf450b17678b.jpg
РИА Новости

В Ульяновске выросло число заболевших COVID-19 сотрудников скорой помощи

12:11 24.04.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник в защитном костюме
Медицинский работник в защитном костюме
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в защитном костюме. Архивное фото
САМАРА, 24 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвердился еще у 15 сотрудников подстанции скорой помощи в Ульяновске, общее число заболевших работников составило 16 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Ранее ведомство сообщало, что 17 апреля у сотрудницы подстанции, которая осуществляет допуск водителей автомобилей скорой помощи к работе, был выявлен коронавирус. У всех сотрудников – 38 водителей и 58 медработников – были взяты анализы на COVID-19. Отмечалось, что заболевшая сотрудница не совершала объезды и не работала с населением, что полностью исключает контакта с ними. На подстанции была проведена дезинфекция.
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"У 15 сотрудников подстанции из числа контактных лиц результаты анализов подтвердили наличие заболевания. Это три водителя и 12 фельдшеров. Все они находятся сейчас в удовлетворительном состоянии", - цитирует пресс-служба слова первого замминистра здравоохранения Ульяновской области Инны Чигиревой.
По ее словам, также определены списки контактных лиц с заболевшими работниками. "Они направлены в территориальные поликлиники и управление Роспотребнадзора для выдачи предписаний о необходимости самоизоляции и проведения тестирования", - сказала Чигирева.
Она добавила, что в настоящее время шесть сотрудников подстанции, у которых тест на коронавирус дал отрицательный результат, находятся на рабочих местах, бригады работают в средствах индивидуальной защиты.
Всего в Ульяновской области подтверждено 253 случая коронавируса, пять пациентов выздоровели, трое скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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