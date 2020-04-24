В Ульяновске выросло число заболевших COVID-19 сотрудников скорой помощи

САМАРА, 24 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвердился еще у 15 сотрудников подстанции скорой помощи в Ульяновске, общее число заболевших работников составило 16 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Ранее ведомство сообщало, что 17 апреля у сотрудницы подстанции, которая осуществляет допуск водителей автомобилей скорой помощи к работе, был выявлен коронавирус. У всех сотрудников – 38 водителей и 58 медработников – были взяты анализы на COVID-19. Отмечалось, что заболевшая сотрудница не совершала объезды и не работала с населением, что полностью исключает контакта с ними. На подстанции была проведена дезинфекция.
"У 15 сотрудников подстанции из числа контактных лиц результаты анализов подтвердили наличие заболевания. Это три водителя и 12 фельдшеров. Все они находятся сейчас в удовлетворительном состоянии", - цитирует пресс-служба слова первого замминистра здравоохранения Ульяновской области Инны Чигиревой.
По ее словам, также определены списки контактных лиц с заболевшими работниками. "Они направлены в территориальные поликлиники и управление Роспотребнадзора для выдачи предписаний о необходимости самоизоляции и проведения тестирования", - сказала Чигирева.
Она добавила, что в настоящее время шесть сотрудников подстанции, у которых тест на коронавирус дал отрицательный результат, находятся на рабочих местах, бригады работают в средствах индивидуальной защиты.
Всего в Ульяновской области подтверждено 253 случая коронавируса, пять пациентов выздоровели, трое скончались.
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