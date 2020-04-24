Правительство Абхазии ушло в отставку

Новоизбранный президент Бжания вступил в должность 23 апреля. По абхазскому законодательству, на следующий день после инаугурации президент проводит заседание кабинета министров, на котором коллегиально принимается решение о сложении правительством своих полномочий. Ранее Бжания сообщил, что правительство возглавит Анкваб. Согласно закону, новый состав кабмина должен быть сформирован в течение трех месяцев. Анкваб заявлял, что ему на это потребуется максимум 1,5 месяца.