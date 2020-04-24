Правительство Абхазии ушло в отставку

СУХУМ, 24 апр — РИА Новости. Правительство Абхазии после вступления в должность президента Аслана Бжании ушло в отставку, главой кабмина назначен экс-глава республики Александр Анкваб, передает корреспондент РИА Новости.
Указ подписал президент Аслан Бжания.
Новоизбранный президент Бжания вступил в должность 23 апреля. По абхазскому законодательству, на следующий день после инаугурации президент проводит заседание кабинета министров, на котором коллегиально принимается решение о сложении правительством своих полномочий. Ранее Бжания сообщил, что правительство возглавит Анкваб. Согласно закону, новый состав кабмина должен быть сформирован в течение трех месяцев. Анкваб заявлял, что ему на это потребуется максимум 1,5 месяца.
"Было немало успехов. Для меня было гордостью работать с вами", — сказал, обращаясь к экс-министрам, исполняющий обязанности президента Валерий Бганба.
После этого Бжания сообщил о том, что главой правительства назначен Анкваб.
Выборы президента Абхазии прошли 22 марта. По официальным данным, Бжания победил, набрав 56,5% голосов. Всего в выборах приняли участие 95 109 человек, или 71,56% избирателей.