В ВС создали группировку в 30 тысяч военных для борьбы с COVID-19

"В Вооруженных силах ведется масштабная работа по борьбе с COVID-19. Для этого задействована группировка сил и средств численностью свыше 30 тысяч человек и 4 тысяч единиц военной и специальной техники, координацию которой осуществляет оперативный штаб Министерства обороны", - сказал он на тематическом совещании.