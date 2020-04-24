В ВС создали группировку в 30 тысяч военных для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Группировку в 30 тысяч военных создали в ВС РФ для борьбы с коронавирусом в войсках, сообщил в пятницу министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"В Вооруженных силах ведется масштабная работа по борьбе с COVID-19. Для этого задействована группировка сил и средств численностью свыше 30 тысяч человек и 4 тысяч единиц военной и специальной техники, координацию которой осуществляет оперативный штаб Министерства обороны", - сказал он на тематическом совещании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.