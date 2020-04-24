"Распадская" подтвердила приостановку работы шахты после задымления

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Работы шахты "Распадская" приостановлена после задымления, подтвердил РИА Новости представитель компании "Распадской", в которую входит шахта.
"Задымление ликвидировано, пострадавших нет", - сказал он. "Да, работа приостановлена", - уточнил собеседник агентства.
Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что пожар возник на глубине 400 метров в тупиковом забое вентиляционного штрека шахты "Распадская" в Междуреченске. По его словам, всего на момент пожара в шахте находились около 170 горнорабочих. На поверхность были выведены 154 человека. Остальные остались в шахте для поддержания жизнеобеспечения.
"Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области РФ: три шахты, два разреза, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz. В 2019 году "Распадская" нарастила добычу рядового угля на 1% - до 12,8 миллиона тонн.
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