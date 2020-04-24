В Башкирии разрешили митинговать у зданий госвласти и на дачах

УФА, 24 апр – РИА Новости. Депутаты башкирского парламента приняли закон, разрешающий устраивать митинги и шествия у зданий государственной власти, на территориях садовых товариществ и дачах, сообщили в пресс-службе Госсобрания – Курултая республики.

В сообщении говорится, что башкирские депутаты внесли изменения в закон, учтя решение Конституционного суда РФ по Коми, где были запрещены собрания, митинги, шествия и демонстрации в радиусе 50 метров от входа в здания органов госвласти, местного самоуправления и госучреждений.

"Эти нормы признаны неконституционными. Аналогичные положения имеются и в законе "О местах проведения публичных мероприятий в республике Башкортостан". Депутаты государственного собрания разработали проект соответствующих поправок", - цитирует пресс-служба спикера парламента региона Константина Толкачева.

В сообщении отмечается, что в ходе работы над законопроектом рабочей группой был изучен опыт других регионов и мировая практика в сфере законодательства о публичных мероприятиях.