ФАС выступила против включения коммерческих сайтов в список значимых

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает против включения коммерческих ресурсов в перечень социально важных сайтов, рассказал РИА Новости заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.
"При разработке проекта постановления у ФАС были замечания. Они, в частности, касались нецелесообразности распространения действия порядка на коммерческие сервисы. Мы предлагали включить только государственные сервисы, но эти предложения они не были учтены в полном объеме в принятом приказе Минкомсвязи", - сказал он.
Собеседник агентства также отметил, что ФАС хотелось бы, чтобы у граждан было больше возможностей для доступа к государственным услугам и базовым культурно-образовательным ценностям.
Минкомсвязь РФ в начале апреля утвердила приказ о проведении в текущем квартале эксперимента по предоставлению бесплатного доступа к "социально значимым" информационным ресурсам. Пока проект распространяется только на фиксированный (домашний) интернет. В рамках эксперимента пять крупнейших операторов связи страны ("Ростелеком", МТС, "Мегафон", "Вымпелком", "ЭР-Телеком") должны предоставлять абонентам доступ к любому из 391 сайтов из списка даже при нулевом балансе на счету. Перечень сайтов при этом может корректироваться.
Как пояснял глава Минкомсвязи Максут Шадаев, в этот список вошли популярные российские социальные сети и сообщества по интересам, сервис электронной почты, мессенджеры, новостные сайты и сайты онлайн-видео. Также включены крупнейшие интернет-магазины, агрегаторы и сервисы по доставке, электронные банковские и финансовые сервисы, сервисы по поиску работы и развитию карьеры.