Власти Москвы сравнили летальность от COVID-19 среди мегаполисов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Летальность пациентов с коронавирусом в Москве ниже одного процента, ни в одном другом мегаполисе мира такого показателя нет, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
"Последние несколько дней идет сокращение суточного числа зараженных. Летальность в Москве ниже одного процента — 0,85 процента. Ни в одном другом мегаполисе мира такого показателя нет. Для сравнения, в Нью-Йорке летальность более семи процентов", — отметил Шапошников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.