Саакашвили заявил, что на Украину надвигается "экономический шторм"

"Украина заходит в очень сильный экономический шторм, настоящее цунами, кризис. Нам надо находить очень неординарные шаги для того, чтобы не только спасти украинскую экономику, но максимально ослабить удар по каждой украинской семье и вообще спасти государство. Поэтому надо принимать неординарные меры в рамках той программы, которую президент Зеленский (проводит - ред.), мандат на которую он получил год назад, ускорить те преобразования, которые он уже начал со своей командой", - заявил Саакашвили журналистам перед совещанием с фракцией "Слуга народа".