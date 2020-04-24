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2020-04-24T11:40
https://ria.ru/20200424/1570507561.html
Саакашвили заявил, что на Украину надвигается "экономический шторм"
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РИА Новости

Саакашвили заявил, что на Украину надвигается "экономический шторм"

11:40 24.04.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили. Архивное фото
КИЕВ, 24 апр - РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что на Украину надвигается сильный "экономический шторм", для спасения экономики надо принимать неординарные меры в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее Саакашвили подтвердил, что получил от Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам. По его словам, у него также была очень содержательная и полезная беседа с премьером Денисом Шмыгалем. По словам политика, к предложению стать вице-премьером он подходит с большой ответственностью, так как впереди очень сложный период и в экономике, и в целом в стране.
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"Украина заходит в очень сильный экономический шторм, настоящее цунами, кризис. Нам надо находить очень неординарные шаги для того, чтобы не только спасти украинскую экономику, но максимально ослабить удар по каждой украинской семье и вообще спасти государство. Поэтому надо принимать неординарные меры в рамках той программы, которую президент Зеленский (проводит - ред.), мандат на которую он получил год назад, ускорить те преобразования, которые он уже начал со своей командой", - заявил Саакашвили журналистам перед совещанием с фракцией "Слуга народа".
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
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Денис ШмыгальСитуация на УкраинеПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийПольшаГрузияУкраинаВ мире
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