В Петербурге задержали подозреваемых в рисовании свастики на зданиях

Надписи появились на фасаде здания общежития для студентов консерватории и на стене магазина в Ломоносовском районе в поселке Большая Ижора на Приморском шоссе. По данным местных СМИ, надписи содержали призывы к убийству, также были нарисованы фашистские свастики.