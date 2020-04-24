В Петербурге задержали подозреваемых в рисовании свастики на зданиях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Петербурге задержали подозреваемых в вандализме, которые рисовали краской из баллончика надписи и рисунки экстремистского характера, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
Надписи появились на фасаде здания общежития для студентов консерватории и на стене магазина в Ломоносовском районе в поселке Большая Ижора на Приморском шоссе. По данным местных СМИ, надписи содержали призывы к убийству, также были нарисованы фашистские свастики.
"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны члены неформального молодежного объединения в возрасте 18-20 лет", - говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 214 УК РФ "Вандализм". Одному из подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Его подельники допрошены в качестве свидетелей.