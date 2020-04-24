С начала апреля из-за рубежа вернулись более шести тысяч россиян

"Потому что каждый день появляются люди дополнительно, это не те, кто туда вчера приехал, уже туда никто вчера не приезжает. Это только те люди, которые находились там либо на долгосрочном каком-то пребывании, либо работали, либо просто жили и вдруг на сегодняшний день они поняли, что хотят выехать", - сказала она.