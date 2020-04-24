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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T11:36
https://ria.ru/20200424/1570504996.html
С начала апреля из-за рубежа вернулись более шести тысяч россиян
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570186984_0:244:3205:2047_1036x0_80_0_0_03a53cbf2c5dd8aa0242532c67a326c2.jpg
РИА Новости

С начала апреля из-за рубежа вернулись более шести тысяч россиян

11:16 24.04.2020 (обновлено: 11:36 24.04.2020)
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© РИА Новости / Роман Шибаев / Перейти в фотобанкРоссийские граждане, прилетевшие бортом авиакомпании "Россия" из Денпасара, в аэропорту "Шереметьево"
Российские граждане, прилетевшие бортом авиакомпании Россия из Денпасара, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Роман Шибаев
Перейти в фотобанк
Российские граждане, прилетевшие бортом авиакомпании "Россия" из Денпасара, в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 6 тысяч россиян были возвращены на родину из-за рубежа с начала апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я могу сказать, что с начала апреля вывезено более 6 тысяч человек, только за первые две недели апреля", - заявила Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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"Если говорить об организованных туристах, эти цифры были озвучены Ростуризмом, это практически сто тысяч человек. Общие цифры вывезенных, не эвакуированных, а тем, кому оказали содействие по возвращению, если говорить с марта по апрель, - это более 200 тысяч человек", - отметила она.
Захарова отметила, что на сегодняшний день количество граждан, желающих выехать на родину так или иначе держится в районе 30 тысяч.
"Потому что каждый день появляются люди дополнительно, это не те, кто туда вчера приехал, уже туда никто вчера не приезжает. Это только те люди, которые находились там либо на долгосрочном каком-то пребывании, либо работали, либо просто жили и вдруг на сегодняшний день они поняли, что хотят выехать", - сказала она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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Распространение нового коронавирусаМария ЗахароваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ОбществоПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19
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