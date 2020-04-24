С начала апреля из-за рубежа вернулись более шести тысяч россиян

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 6 тысяч россиян были возвращены на родину из-за рубежа с начала апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я могу сказать, что с начала апреля вывезено более 6 тысяч человек, только за первые две недели апреля", - заявила Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Если говорить об организованных туристах, эти цифры были озвучены Ростуризмом, это практически сто тысяч человек. Общие цифры вывезенных, не эвакуированных, а тем, кому оказали содействие по возвращению, если говорить с марта по апрель, - это более 200 тысяч человек", - отметила она.
Захарова отметила, что на сегодняшний день количество граждан, желающих выехать на родину так или иначе держится в районе 30 тысяч.
"Потому что каждый день появляются люди дополнительно, это не те, кто туда вчера приехал, уже туда никто вчера не приезжает. Это только те люди, которые находились там либо на долгосрочном каком-то пребывании, либо работали, либо просто жили и вдруг на сегодняшний день они поняли, что хотят выехать", - сказала она.