Кипр продлил запрет на полеты до 17 мая

На Кипре за последние сутки были подтверждены 5 новых случаев инфицирования COVID-19, всего подтверждены 795 случаев, включая десять на британских военных базах. 13 человек умерли.

Власти Кипра для ограничения распространения коронавируса запретили бесцельные передвижения, закрыли большинство магазинов и предприятий малого бизнеса, ввели комендантский час – любое передвижение людей с 21.00 до 06.00 запрещено за исключением тех, кто едет на работу с соответствующим свидетельством. Запрещается принимать у себя дома гостей и ходить в гости.