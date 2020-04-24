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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T12:30
https://ria.ru/20200424/1570504392.html
Кипр продлил запрет на полеты до 17 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Кипр продлил запрет на полеты до 17 мая

11:08 24.04.2020 (обновлено: 12:30 24.04.2020)
2637
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
АФИНЫ, 24 апр - РИА Новости. Кипр продлил до 17 мая полный запрет на полеты из-за пандемии коронавируса, сообщил министр транспорта Яннис Карусос.
"Сообщаю вам, что решением совета министров запрет на полеты из аэропортов Ларнаки и Пафоса продлен до воскресенья, 17 мая 2020 года", - написал министр в Twitter и опубликовал ссылку на соответствующее решение правительства.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Запрет первоначально был введён с 21 марта до 4 апреля, затем он продлевался. Исключение сделано для грузовых авиаперевозок и доставки гуманитарных и медицинских грузов. Осуществляются также полеты для репатриации киприотов, в основном из Великобритании.
На Кипре за последние сутки были подтверждены 5 новых случаев инфицирования COVID-19, всего подтверждены 795 случаев, включая десять на британских военных базах. 13 человек умерли.
Власти Кипра для ограничения распространения коронавируса запретили бесцельные передвижения, закрыли большинство магазинов и предприятий малого бизнеса, ввели комендантский час – любое передвижение людей с 21.00 до 06.00 запрещено за исключением тех, кто едет на работу с соответствующим свидетельством. Запрещается принимать у себя дома гостей и ходить в гости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В режиме изоляции: как коронавирус изменил мир
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Во Франции, где заболели больше 16 тысяч человек и 674 погибли, на два месяца введено чрезвычайное санитарное положение.

Туристка фотографируется на безлюдной площади Трокадеро у Эйфелевой башни в Париже
1 из 20

Во Франции, где заболели больше 16 тысяч человек и 674 погибли, на два месяца введено чрезвычайное санитарное положение.

© РИА Новости / Доминик Бутен
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

В стране действуют строгие ограничения на передвижение людей. Каждый раз, когда нужно выйти на улицу, требуется заполнить специальный документ.

Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже
2 из 20

В стране действуют строгие ограничения на передвижение людей. Каждый раз, когда нужно выйти на улицу, требуется заполнить специальный документ.

© РИА Новости / Доминик Бутен
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Работают лишь аптеки, продуктовые лавки, банки, автозаправки и табачные киоски. Все остальные магазины и учреждения закрыты.

Люди стоят в очереди возле продуктового магазина в Париже
3 из 20

Работают лишь аптеки, продуктовые лавки, банки, автозаправки и табачные киоски. Все остальные магазины и учреждения закрыты.

© РИА Новости / Доминик Бутен
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанк

В Грузии инфицированы 54 человека, под наблюдением находятся более 290, на карантине — около трех тысяч.

Мужчина в защитной маске в вагоне метро в Тбилиси
4 из 20

В Грузии инфицированы 54 человека, под наблюдением находятся более 290, на карантине — около трех тысяч.

© Sputnik / Александр Имедашвили
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанк

Из-за распространения коронавируса грузинские власти объявили чрезвычайное положение. Скопление более десяти человек карается санкциями.

Опустевшие в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19 улицы Тбилиси
5 из 20

Из-за распространения коронавируса грузинские власти объявили чрезвычайное положение. Скопление более десяти человек карается санкциями.

© Sputnik / Александр Имедашвили
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанк

В минувшие выходные почти 200 человек, нарушивших правила самоизоляции, принудительно отправили на карантин.

Очередь в магазин на улице Тбилиси
6 из 20

В минувшие выходные почти 200 человек, нарушивших правила самоизоляции, принудительно отправили на карантин.

© Sputnik / Александр Имедашвили
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В России число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек, 262 из них — в Москве.

Молодой человек в защитной маске в Москве
7 из 20

В России число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек, 262 из них — в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

В российской столице действует режим повышенной готовности. Метрополитен закупает тепловизоры, дезинфицирует поезда и тоннели и отключает кнопки открытия дверей.

Опустевшие станции Московского метрополитена
8 из 20

В российской столице действует режим повышенной готовности. Метрополитен закупает тепловизоры, дезинфицирует поезда и тоннели и отключает кнопки открытия дверей.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Запрещены любые досуговые мероприятия с числом участников больше 50 человек. Музеи и библиотеки закрылись до 10 апреля.

Государственная Третьяковская галерея, закрытая в связи с короновирусом
9 из 20

Запрещены любые досуговые мероприятия с числом участников больше 50 человек. Музеи и библиотеки закрылись до 10 апреля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Татарстане, где от COVID-19 лечатся шесть человек, действует особый санитарно-эпидемиологический режим.

Санитарная обработка станции метро Суконная слобода в Казани
10 из 20

В Татарстане, где от COVID-19 лечатся шесть человек, действует особый санитарно-эпидемиологический режим.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанк

В Чехии число заболевших коронавирусом превысило 1100 человек, зафиксирован один смертельный случай.

Опустевшие в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19 улицы Праги
11 из 20

В Чехии число заболевших коронавирусом превысило 1100 человек, зафиксирован один смертельный случай.

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанк

По всей стране ввели общенациональный карантин. Жителям рекомендовано не выходить без острой необходимости из дома, а на улице обязательно носить маску.

Мужчина в маске на опустевшей в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19 улице Праги
12 из 20

По всей стране ввели общенациональный карантин. Жителям рекомендовано не выходить без острой необходимости из дома, а на улице обязательно носить маску.

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанк

Людей, вышедших из дома без защитной маски, ждет штраф до трех миллионов крон (около 130 тысяч долларов).

Опустевшие в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19 улицы Праги
13 из 20

Людей, вышедших из дома без защитной маски, ждет штраф до трех миллионов крон (около 130 тысяч долларов).

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

В США COVID-19 больны больше 35 тысяч человек. По числу заражений страна занимает третье место в мире после Китая и Италии. Около трети американцев находятся на карантине.

Девушка в медицинской маске на улице Нью-Йорка
14 из 20

В США COVID-19 больны больше 35 тысяч человек. По числу заражений страна занимает третье место в мире после Китая и Италии. Около трети американцев находятся на карантине.

© РИА Новости / Брайан Смит
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

Власти Нью-Йорка, где число заболевших составляет треть от всех случаев по всей стране, призвали семьи долго не находиться в парках и не переполнять детские площадки.

Коридор Центрального вокзала Нью-Йорка
15 из 20

Власти Нью-Йорка, где число заболевших составляет треть от всех случаев по всей стране, призвали семьи долго не находиться в парках и не переполнять детские площадки.

© РИА Новости / Брайан Смит
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать Нацгвардию для борьбы с коронавирусом в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где ситуация с заболеваемостью самая сложная.

Турникеты на станции Пенсильванский вокзал (Penn Station) в Нью-Йорке
16 из 20

Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать Нацгвардию для борьбы с коронавирусом в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где ситуация с заболеваемостью самая сложная.

© РИА Новости / Брайан Смит
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Количество больных COVID-19 в Турции за сутки возросло с 947 до 1256.

Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
17 из 20

Количество больных COVID-19 в Турции за сутки возросло с 947 до 1256.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов не исключил возможности эвакуации россиян из Турции из-за ситуации с коронавирусом.

Прохожие в медицинских масках на одной из улиц в Стамбуле
18 из 20

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов не исключил возможности эвакуации россиян из Турции из-за ситуации с коронавирусом.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

В Ливане коронавирус диагностировали у 206 человек, подтверждено три смертельных случая. Власти усилили меры по борьбе с инфекцией.

Символическая елка на площади Павших (является центром антиправительственного движения Ливанской революции 17-октября) в Бейруте
19 из 20

В Ливане коронавирус диагностировали у 206 человек, подтверждено три смертельных случая. Власти усилили меры по борьбе с инфекцией.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

"Все граждане должны оставаться дома, и любой нарушитель данного распоряжения будет преследоваться по закону", — говорится в распоряжении Минздрава Ливана.

Одна из улиц в Бейруте
20 из 20

"Все граждане должны оставаться дома, и любой нарушитель данного распоряжения будет преследоваться по закону", — говорится в распоряжении Минздрава Ливана.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
1 из 20

Во Франции, где заболели больше 16 тысяч человек и 674 погибли, на два месяца введено чрезвычайное санитарное положение.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
2 из 20

В стране действуют строгие ограничения на передвижение людей. Каждый раз, когда нужно выйти на улицу, требуется заполнить специальный документ.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
3 из 20

Работают лишь аптеки, продуктовые лавки, банки, автозаправки и табачные киоски. Все остальные магазины и учреждения закрыты.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
4 из 20

В Грузии инфицированы 54 человека, под наблюдением находятся более 290, на карантине — около трех тысяч.

© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
5 из 20

Из-за распространения коронавируса грузинские власти объявили чрезвычайное положение. Скопление более десяти человек карается санкциями.

© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
6 из 20

В минувшие выходные почти 200 человек, нарушивших правила самоизоляции, принудительно отправили на карантин.

© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
7 из 20

В России число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек, 262 из них — в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 20

В российской столице действует режим повышенной готовности. Метрополитен закупает тепловизоры, дезинфицирует поезда и тоннели и отключает кнопки открытия дверей.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
9 из 20

Запрещены любые досуговые мероприятия с числом участников больше 50 человек. Музеи и библиотеки закрылись до 10 апреля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 20

В Татарстане, где от COVID-19 лечатся шесть человек, действует особый санитарно-эпидемиологический режим.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 20

В Чехии число заболевших коронавирусом превысило 1100 человек, зафиксирован один смертельный случай.

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в фотобанк
12 из 20

По всей стране ввели общенациональный карантин. Жителям рекомендовано не выходить без острой необходимости из дома, а на улице обязательно носить маску.

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в фотобанк
13 из 20

Людей, вышедших из дома без защитной маски, ждет штраф до трех миллионов крон (около 130 тысяч долларов).

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в фотобанк
14 из 20

В США COVID-19 больны больше 35 тысяч человек. По числу заражений страна занимает третье место в мире после Китая и Италии. Около трети американцев находятся на карантине.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
15 из 20

Власти Нью-Йорка, где число заболевших составляет треть от всех случаев по всей стране, призвали семьи долго не находиться в парках и не переполнять детские площадки.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
16 из 20

Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать Нацгвардию для борьбы с коронавирусом в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где ситуация с заболеваемостью самая сложная.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
17 из 20

Количество больных COVID-19 в Турции за сутки возросло с 947 до 1256.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
18 из 20

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов не исключил возможности эвакуации россиян из Турции из-за ситуации с коронавирусом.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
19 из 20

В Ливане коронавирус диагностировали у 206 человек, подтверждено три смертельных случая. Власти усилили меры по борьбе с инфекцией.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
20 из 20

"Все граждане должны оставаться дома, и любой нарушитель данного распоряжения будет преследоваться по закону", — говорится в распоряжении Минздрава Ливана.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
200011
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