Министр здравоохранения Приамурья уволилась по собственному желанию

Также 22 апреля был уволен главврач Белогорской больницы Амурской области Михаил Горбунов. У двоих пациентов терапевтического отделения медучреждения был выявлен коронавирус во время лабораторного тестирования больных пневмонией. Поводом для увольнения, как сообщало правительство Приамурья, послужило неисполнение приказа минздрава "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Амурской области".