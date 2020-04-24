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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T10:40
https://ria.ru/20200424/1570502559.html
Министр здравоохранения Приамурья уволилась по собственному желанию
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570501796_0:0:519:292_1036x0_80_0_0_ad2bae854198ab30edd05b36c8f6cd67.jpg
РИА Новости

Министр здравоохранения Приамурья уволилась по собственному желанию

10:40 24.04.2020
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© Фото : сайт Министрства здравоохранения Амурской областиЕвгения Жарновникова
Евгения Жарновникова
© Фото : сайт Министрства здравоохранения Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова с понедельника увольняется по собственному желанию, сообщает правительство региона.
"Евгения Сергеевна Жарновникова покидает пост министра здравоохранения Амурской области по собственному желанию. С понедельника исполняющим обязанности министра становится Светлана Леонтьева (ранее первый заместитель министра здравоохранения региона).
Медицинские работники
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 22 апреля в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тува, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. После этого губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил РИА Новости, что регион выкупит по линии Минппомторга все средства индивидуальной защиты по квоте, кроме защитных масок, которые закупаются в Китае.
Также 22 апреля был уволен главврач Белогорской больницы Амурской области Михаил Горбунов. У двоих пациентов терапевтического отделения медучреждения был выявлен коронавирус во время лабораторного тестирования больных пневмонией. Поводом для увольнения, как сообщало правительство Приамурья, послужило неисполнение приказа минздрава "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Амурской области".
Приказ регламентирует действия медиков при выявлении больных с внебольничными пневмониями и респираторными инфекциями, "не исключающими COVID-19", а также схему маршрута госпитализации пациентов. Обязанности главврача Белогорской больницы временно возложены на заместителя Горбунова - Ольгу Власову.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Василий ОрловДенис МантуровАмурская областьОбщество
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