В России выявили 5849 случаев заражения коронавирусом

Прочь от меня. Как защититься от вируса при походе в магазин

Прочь от меня. Как защититься от вируса при походе в магазин

В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держаться на расстоянии не менее метра от других людей.