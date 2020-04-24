В России выявили 5849 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. За сутки в России выявили 5849 больных COVID-19 в 82 регионах, 60 человек умерли, 677 выздоровели, сообщили в оперативном штабе.
Общее число инфицированных по стране выросло до 68 622, жертвами заболевания стали 615 человек, поправились 5568 пациентов.
Больше всего новых случаев в Москве — 2957, Подмосковье — 611 и Санкт-Петербурге — 253.
Также 113 пациентов зарегистрировали в Дагестане, 94 — в Нижегородской области и 84 — в Краснодарском крае.
Накануне в России выявили 4774 инфицированных, 42 человека умерли.
В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держаться на расстоянии не менее метра от других людей.
Пандемия затронула почти все страны. По информации ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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