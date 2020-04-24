Трутнев поручил информировать людей на Камчатке о мерах поддержки

Трутнев в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по социально-экономическому развитию Камчатского края. На нем обсуждались вопросы социально-экономического развития и поддержки бизнеса в связи с ситуацией сдерживания коронавирусной инфекции в регионе.

"Ситуация динамично меняется. Наша реакция должна успевать за этими изменениями. Первое - прошу обеспечить информирование людей о мерах поддержки. Второе - нужно обеспечить мониторинг, чтобы понять в каком объеме эти меры поддержки доходят до людей. Президент РФ поддержку обещал. Нужно сделать все, чтобы механизмы поддержки работали и ее получили люди", - подчеркнул Трутнев.

На совещании было отмечено, что в 2019 году Камчатский край развивался не так динамично, как в целом Дальневосточный федеральный округ.

"Индекс промышленного производства в регионе в 2019 году составил 98,2%, что является самым низким показателем в округе (по ДФО - 105,8%, по РФ - 102,3%). Бюджетная обеспеченность края в 2019 году составила 41,6%. Это одно из минимальных значений в макрорегионе (по ДФО - 66,6%, по РФ - 81,0%)", - сообщает пресс-служба вице-премьера.

Подводя итоги совещания, вице-премьер пообещал всестороннюю поддержку начинаниям обновленного руководства региона.

"На Камчатке новый руководитель. Надеюсь, с его приходом мы вместе устраним недостатки в развитии края, создадим условия, чтобы Камчатка и по отношению к другим регионам Дальнего Востока и по отношению к другим регионам РФ демонстрировала рост, чтобы люди жили лучше. Все условия для этого есть. На Камчатке планируется реализация ряда крупных инвестиционных проектов: строительство аэропорта, создание туристических кластеров, реконструкция причала морского порта, строительство перегрузочного терминала компанией " НОВАТЭК ". Этими и другими проектами будем вместе с главой региона заниматься, будем ему помогать", - сказал Трутнев.