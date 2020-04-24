Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК

По его словам, такой вид пропусков предназначен для работников, которые посещают офис эпизодически. Если присутствие сотрудника на рабочем месте требуется на постоянной основе, то заявку должен подать работодатель, объяснил чиновник.

В ней обязательно должен быть указан СНИЛС работника, а корректность данных будет проверять Пенсионный фонд, уточнил он.

"СНИЛС потребуется и для оформления пропусков иностранцам, то есть если они не были оформлены в компании должным образом, то получить пропуск не получится", — отметил Качанов.

Ранее в Минкомсвязи сообщили, что цифровые пропуска внедрят в 21 российском регионе.

В ведомстве уточнили, что Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков позволит работодателем подавать через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг список сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков.

В России количество заразившихся коронавирусом достигло 68 622 человека, 615 умерли, 5 568 выздоровели.