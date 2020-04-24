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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T09:55
https://ria.ru/20200424/1570499858.html
Регионам могут назначить новые резервные дни для итогового сочинения
https://cdn24.img.ria.ru/images/156064/34/1560643434_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_3c65ef4807cdf14f4a6c9e13dedc1734.jpg
РИА Новости

Регионам могут назначить новые резервные дни для итогового сочинения

09:46 24.04.2020 (обновлено: 09:55 24.04.2020)
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© tookapic / pixabayДевушка пишет ручкой
Девушка пишет ручкой
© tookapic / pixabay
Девушка пишет ручкой. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Регионам, в которых эпидемиологическая ситуация по коронавирусу не позволяет провести итоговое сочинение для одиннадцатиклассников в резервный день 6 мая и итоговое собеседование у девятиклассников 18 мая, Рособрнадзор назначит новые даты, сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что Рособрнадзор направил в регионы письмо с разъяснением порядка проведения итогового сочинения и итогового собеседования по русскому языку в резервные сроки в мае 2020 года.
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Успешное прохождение итогового собеседования и итогового сочинения является для выпускников девятых и 11 классов обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации. Более 99% выпускников 2020 года уже успешно прошли эти процедуры и получили "зачет". Для оставшихся предусмотрены резервные сроки: 6 мая – для написания итогового сочинения в 11 классах, 18 мая – для прохождения итогового собеседования по русскому языку в девятых классах.
"Итоговое сочинение и итоговое собеседование регионы могут провести в указанные даты. В случае, если эпидемиологическая ситуация и принятые в отдельных регионах ограничительные меры не позволят этого сделать, Рособрнадзор определит для них новые даты проведения данных процедур до начала государственной итоговой аттестации и в 11, и девятых классах", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что у регионов также есть возможность провести итоговое собеседование по русскому языку в дистанционном формате при наличии необходимой материально-технической базы и условий для защиты контрольных измерительных материалов итогового собеседования от разглашения содержащейся в них информации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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