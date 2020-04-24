Регионам могут назначить новые резервные дни для итогового сочинения

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Регионам, в которых эпидемиологическая ситуация по Регионам, в которых эпидемиологическая ситуация по коронавирусу не позволяет провести итоговое сочинение для одиннадцатиклассников в резервный день 6 мая и итоговое собеседование у девятиклассников 18 мая, Рособрнадзор назначит новые даты, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что Рособрнадзор направил в регионы письмо с разъяснением порядка проведения итогового сочинения и итогового собеседования по русскому языку в резервные сроки в мае 2020 года.

Успешное прохождение итогового собеседования и итогового сочинения является для выпускников девятых и 11 классов обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации. Более 99% выпускников 2020 года уже успешно прошли эти процедуры и получили "зачет". Для оставшихся предусмотрены резервные сроки: 6 мая – для написания итогового сочинения в 11 классах, 18 мая – для прохождения итогового собеседования по русскому языку в девятых классах.

"Итоговое сочинение и итоговое собеседование регионы могут провести в указанные даты. В случае, если эпидемиологическая ситуация и принятые в отдельных регионах ограничительные меры не позволят этого сделать, Рособрнадзор определит для них новые даты проведения данных процедур до начала государственной итоговой аттестации и в 11, и девятых классах", - говорится в сообщении.

Добавляется, что у регионов также есть возможность провести итоговое собеседование по русскому языку в дистанционном формате при наличии необходимой материально-технической базы и условий для защиты контрольных измерительных материалов итогового собеседования от разглашения содержащейся в них информации.