В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом

"Руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова рассказала, что на сегодня подтверждено 28 случаев новой коронавирусной инфекции. Пять человек выписаны из стационара с выздоровлением, 23 человека получают необходимое лечение. При этом расширяется ареал распространения заболевания. Три новых случая - это Белогорск (1), Благовещенск (1) и Свободный (1)", - сообщает правительство Амурской области.

"Случай COVID-19 в Свободном связан с посещением накануне другого региона страны. По приезду гражданин соблюдал все необходимые меры по самоизоляции, минимизировал контакты, в этот период у него было обнаружено заболевание. Благодаря его ответственному поведению круг контактных граждан небольшой, все они взяты под медицинское наблюдение", - уточняет правительство региона.