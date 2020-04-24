В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 апр - РИА Новости. Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
"Руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова рассказала, что на сегодня подтверждено 28 случаев новой коронавирусной инфекции. Пять человек выписаны из стационара с выздоровлением, 23 человека получают необходимое лечение. При этом расширяется ареал распространения заболевания. Три новых случая - это Белогорск (1), Благовещенск (1) и Свободный (1)", - сообщает правительство Амурской области.
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Коронавирус впервые выявлен у жителя Свободного, рядом с третьим по величине населения городом Приамурья строится Амурский ГПЗ.
"Случай COVID-19 в Свободном связан с посещением накануне другого региона страны. По приезду гражданин соблюдал все необходимые меры по самоизоляции, минимизировал контакты, в этот период у него было обнаружено заболевание. Благодаря его ответственному поведению круг контактных граждан небольшой, все они взяты под медицинское наблюдение", - уточняет правительство региона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.