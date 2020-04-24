В Казахстане умерла россиянка от COVID-19

"К сожалению, сегодня зарегистрирован один летальный случай. Пациентка 64 года, 15 апреля она доставлена бригадой скорой медицинской помощи в больницу, состояние с момента госпитализации было крайне очень тяжелое, госпитализирована в реанимационное отделение, взята на искусственную вентиляцию легких, установлено наличие коронавирусной инфекции", - сказал Макен на пресс-конференции.