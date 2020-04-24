В Казахстане умерла россиянка от COVID-19

НУР-СУЛТАН, 24 апр - РИА Новости. Гражданка РФ скончалась от коронавируса в Казахстане, эта третья смерть за сутки, общее число погибших увеличилось до 23 человек, сообщил в пятницу заместитель акима (мэра) столицы республики Бахтияр Макен.
"К сожалению, сегодня зарегистрирован один летальный случай. Пациентка 64 года, 15 апреля она доставлена бригадой скорой медицинской помощи в больницу, состояние с момента госпитализации было крайне очень тяжелое, госпитализирована в реанимационное отделение, взята на искусственную вентиляцию легких, установлено наличие коронавирусной инфекции", - сказал Макен на пресс-конференции.
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Он отметил, что у пациентки были сопутствующие заболевания, среди которых хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), сахарный диабет. "Недавно нам информация пришла, что данная пациентка является гражданкой РФ", - сообщил Макен.
В Казахстане к настоящему времени подтверждено более 2,3 тысячи случаев коронавируса. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил из-за коронавируса до конца апреля режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.