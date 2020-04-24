МИД Японии повысил уровень опасности поездок в Россию на фоне COVID-19

"По состоянию на 24 апреля, коронавирусная инфекция была подтверждена у людей в 185 странах мира, заражены более 2,65 миллиона человек, скончались около 180 тысячи человек. Распространение вируса продолжается, охватывая все больше регионов. В данных условиях, с учетом различных факторов, в том числе числа заразившихся на каждые 10 тысяч человек, повышен уровень опасности заражения до третьего для 14 стран (Пожалуйста, откажитесь от поездки)", - говорится в пресс-релизе ведомства.