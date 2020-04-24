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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T09:34
https://ria.ru/20200424/1570498571.html
МИД Японии повысил уровень опасности поездок в Россию на фоне COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/112930/84/1129308439_0:278:1600:1178_1036x0_80_0_0_849dc90e8bc5fe33ca101b7c85d61c3d.jpg
РИА Новости

МИД Японии повысил уровень опасности поездок в Россию на фоне COVID-19

09:17 24.04.2020 (обновлено: 09:34 24.04.2020)
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© Фото : Rs1421Здание МИДа Японии
Здание МИДа Японии
© Фото : Rs1421
Здание МИДа Японии. Архивное фото
ТОКИО, 24 апр – РИА Новости. МИД Японии объявил о введении "третьего уровня" опасности поездок еще для 14 стран мира, в том числе России, Украины и Белоруссии, в связи с пандемией коронавирусной инфекции и призвал граждан полностью отказаться от выезда в указанные регионы.
"По состоянию на 24 апреля, коронавирусная инфекция была подтверждена у людей в 185 странах мира, заражены более 2,65 миллиона человек, скончались около 180 тысячи человек. Распространение вируса продолжается, охватывая все больше регионов. В данных условиях, с учетом различных факторов, в том числе числа заразившихся на каждые 10 тысяч человек, повышен уровень опасности заражения до третьего для 14 стран (Пожалуйста, откажитесь от поездки)", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Полный список рекомендаций опубликован на сайте ведомства. Всего шкала подразумевает четыре степени опасности, где "первый" - самый мягкий, а "четвертый" предусматривает вынесение рекомендации об эвакуации.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
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По данным на 12.00 по местному времени (06.00 мск), в Японии были подтверждены 13192 случая заражения COVID-19 с учетом 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более 1,5 месяцев на карантине в японской Йокогаме. Наибольшее число заразившихся выявлено в Токио (3572 человека) и в префектуре Осака (1415 человек). Всего скончались 341 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаБелоруссияУкраинаНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияЯпонияВ мире
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