Ставку выводят с карантина: аналитики ждут снижения до 5,5%

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Банк России на заседании совета директоров 24 апреля для поддержки экономики в условиях распространения в стране коронавируса снизит ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта – до 5,5% годовых, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

ЦБ в прошлом году суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, а на первом заседании 2020 года - еще на 0,25 процентного пункта. Однако затем в цикл смягчения денежно-кредитной политики вмешался коронавирус, который уже тогда закрывал границы государств и обваливал рынки крупнейших экономик. Одновременно негативный эффект оказывало и крутое пике цен на нефть после распада сделки ОПЕК + и первых признаков замедления мировой экономики. Рубль не выдержал такого давления и начал ослабляться. На таком фоне регулятор решил взять паузу, буквально отправив ставку на карантин.

Однако уже через месяц глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала сигнал, что регулятор обдумывает возвращение к смягчению денежно-кредитной политики. В прошлую пятницу она заявила, что основным вариантом для рассмотрения будет снижение ключевой ставки, а ее повышение при этом - маловероятно. Если регулятор снизит ставку на ближайшем заседании, то это будет означать выход на стимулирующую денежно-кредитную политику.

"После пятничных комментариев главы ЦБ мы не исключаем снижения ставки сразу на 50 базисных пунктов. Основной фактор – резкое ухудшение прогнозов по росту экономики, которые рискуют вернуть инфляцию на уровни ниже целевых 4% в 2021 году после временного ускорения в этом году", - говорит главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой

Под ударом - экономика

Опрошенные аналитики единогласно говорят, что основной причиной, из-за которой ЦБ намерен вернуться к циклу снижения, является угроза российской экономике от коронавируса. При этом такую возможность регулятору предоставляют по-прежнему низкие уровни инфляции, которая, по данным Росстата , находилась в марте существенно ниже цели ЦБ – на уровне в 2,5% годовых.

"Мы ожидаем снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5,5%. В пользу такого решения говорят объективные факторы, в частности, существенное падение кредитования в последние недели, особенно в части кредитов физическим лицам, а также ранние сигналы о существенном экономическом спаде в стране. Вероятно, стимулирование экономики может стать насущной задачей для Банка России", - прогнозирует старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов также считает, что регулятор снизит ставку до 5,5% годовых, в пользу чего выступают необходимость поддержки экономики в кризис и, а также инфляция. "В пользу активного снижения ставки уже на этом заседании говорит текущая инфляция (около 2,9%), которая остается существенно ниже целевых 4%. Кроме запаса по инфляции, в пользу снижения ставки выступают необходимость поддержки экономики в кризис, а также стабилизация курса рубля", - говорит он.

Заявление главы ЦБ однозначно указывает на высокую вероятность снижения ставки сразу на 0,5 процентного пункта, считает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства " Эксперт РА " Антон Табах. Он также в качестве основных факторов, которыми будет руководствоваться ЦБ при принятии решения называют инфляцию.

Соглашается с мнением коллег и главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов, который ждет снижения на не менее 0,5 процентного пункта. По его словам, в пользу такого решения сейчас говорит целый ряд факторов: необходимость комплексных антикризисных мер госполитики, среднесрочные дезинфляционные риски из-за ожидаемого снижения совокупного спроса, прогнозируемая краткосрочность инфляционного всплеска.

"В сложившихся условиях полагаем, что ЦБ РФ может пойти на достаточно активные шаги снижения ставки на апрельском заседании на 50 базисных пунктов до уровня 5,5%", - уверен главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Альтернативные варианты

Несмотря на единодушие среди аналитиков относительно того, что регулятор снизит ставку, некоторые из них все же предполагают, что регулятор может оказаться более консервативен в своем шаге.

Так, чуть более осторожный прогноз дает замдиректора института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. "В фактически сложившихся условиях наиболее логичным вариантом выглядит снижение ключевой ставки в диапазоне 0,25-0,5 процентного пункта. Во-первых, инфляция даже с учётом девальвации рубля остаётся на низком уровне. Во-вторых, в экономике отмечается низкий спрос, в том числе на финансовые ресурсы", - говорит он.

При этом эксперт предупреждает, что вышеуказанные аргументы актуальные для классического кризиса, а в настоящее время складывается абсолютно новая ситуация: спрос не просто снизился, а фактически исчез в целом ряде секторов.

Замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов также допускает, что регулятор будет выбирать между шагом в 0,25 и 0,5 процентного пункта.

А вот главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди не исключает, что регулятор может пойти на более смелый шаг и снизить ставку сразу на 1 процентный пункт, хотя и признается, что все же склоняется в пользу более медленных темпов сокращения – на 0,5 процентного пункта.

Слово за нефтью

Некоторые аналитики все же указывают, что несмотря на то что вероятность сохранения ключевой ставки 24 апреля крайне мала, она все же не нулевая. Главной причиной такого сценария будет снижение цен на нефть, считают они.

"Вероятность сохранения ставки есть, хотя пока представляется достаточно низкой. Для этого необходимо существенное ухудшение внешних условий. Наиболее вероятным сценарием для возможного сохранения ключевой ставки в пятницу представляется резкое падение цен на нефть и курса рубля", - говорит Соколов из Совкомбанка.

При этом в начале недели стоимость нефти снижалась, что ускорило падение рубля к доллару и евро. На этом фоне аналитики Сбербанка также поставили под сомнение возможность снижения ставки при росте доллара до 80 рублей.

"Снижение ставки ЦБ РФ в пятницу под вопросом из-за ослабления рубля. В понедельник и вторник рубль упал на 4,2%, до 77,15. Если в среду и четверг он ослабеет до 80 или более за доллар (что вполне возможно с учетом падения цен на нефть до отрицательных уровней), то ЦБ, на наш взгляд, может отложить понижение ключевой ставки", - говорится в обзоре Sberbank Investment Research. Ранее аналитики ожидали, что ЦБ в пятницу снизит ставку до 5,5%.

"Глава ЦБ на последней пресс-конференции дала четкий сигнал о снижении ключевой ставки, поэтому до событий последних нескольких дней на рынке нефти можно было ожидать шага в 0,5 процентного пункта. При этом ЦБ исторически был очень чувствителен к росту внешних рисков, поэтому на ближайшем заседании, на наш взгляд, регулятор сделает один шаг в 0,25 процентного пункта и даст комментарий относительно высокой вероятности дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях", - обнадеживает аналитик "Газпромбанк — Управление активами" Дмитрий Турмышев.

Однако во второй половине дня в среду российская валюта вновь вернулась к росту, его поддержали рекордные с начала марта объемы продаж валюты ЦБ и отскок цен на нефть. В четверг рост курса рубля продолжился. Так, курс доллара расчетами "завтра" на 17.25 мск снижался на 1,4 рубля, до 74,5 рубля, курс евро опускался на 1,6 рубля, до 80,48 рубля.