На сайте МЭЦ открылся прием заявок на гранты для предпринимателей

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Прием заявок на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг для представителей малого и среднего бизнеса открылся на сайте Московского экспортного центра, сообщается на сайте мэра столицы.
"Это абсолютно новая программа поддержки предпринимателей. Ее утвердили в конце марта - в рамках второго пакета антикризисных мер, принятого правительством Москвы. Правила подачи заявок максимально просты, будет достаточно стандартного набора учредительных документов", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Отмечается, что оставить заявку можно до 1 июня на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ). Размер гранта составит 10% от выполненного экспортного контракта, но не более 10 миллионов рублей или 50% от объема налогов, уплаченных в городской бюджет.
Кроме того, московский экспортный центр продолжает принимать заявки на субсидии, их перечень был также расширен при утверждении второго пакета антикризисных мер. Представители малого и среднего бизнеса могут частично компенсировать расходы на экспорт товаров, услуг и результатов интеллектуального труда. Размер выплат составит до трех миллионов рублей. Прием заявок также продлится до 1 июня.