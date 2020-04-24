На сайте МЭЦ открылся прием заявок на гранты для предпринимателей

Отмечается, что оставить заявку можно до 1 июня на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ). Размер гранта составит 10% от выполненного экспортного контракта, но не более 10 миллионов рублей или 50% от объема налогов, уплаченных в городской бюджет.

Кроме того, московский экспортный центр продолжает принимать заявки на субсидии, их перечень был также расширен при утверждении второго пакета антикризисных мер. Представители малого и среднего бизнеса могут частично компенсировать расходы на экспорт товаров, услуг и результатов интеллектуального труда. Размер выплат составит до трех миллионов рублей. Прием заявок также продлится до 1 июня.