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Сервис доставки "Самокат" расширит зону покрытия
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РИА Новости

Сервис доставки "Самокат" расширит зону покрытия

07:06 24.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКоробки
Коробки
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Коробки. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Сервис экспресс-доставки продуктов и товаров для дома "Самокат" договорился о партнерстве с каршеринговыми сервисами YouDrive и "Делимобиль" о доставке их сотрудниками, что позволит расширить зону покрытия на 28 новых районов Москвы и Подмосковья с 75, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Самоката".
"Доставкой заказов в новые районы обслуживания займутся сотрудники каршеринга YouDrive и "Делимобиль". Это курьеры с водительскими правами, которые уже получили медкнижки и теперь подключены к внутренней системе заказов "Самоката", - пояснили в компании. При этом в компании уточнили, что для клиентов условия останутся прежними: доставка на автомобилях каршеринга будет бесплатной в течение 15-30 минут с минимальной суммой заказа от 100 рублей.
"Сотрудничество с YouDrive и "Делимобиль" позволило нам в несколько раз ускорить выход "Самоката" в новые районы города. Всего за неделю мы открыли доступ к сервису для 28 новых территорий, где планировалось размещение складов в мае. Мы видим большой потенциал нашего партнерства и планируем продолжить совместную работу после окончания режима самоизоляции", — отметил основатель сервиса "Самокат" Вячеслав Бочаров.
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"Сегодня бизнес сталкивается с новыми препятствиями. Но в это же время открываются новые возможности для сотрудничества, которое сохранится и после режима самоизоляции. Повышенный спрос на доставку и временный запрет на каршеринг стали триггером для взаимодействия двух самостоятельных индустрий. Мы уверены, что такая синергия будет взаимовыгодной и в долгосрочной перспективе", - отметил генеральный директор YouDrive Борис Голиков.
"В текущих условиях горожанам особенно важно сохранять режим самоизоляции. А возможность получить все необходимые продукты с доставкой на дом стала насущной потребностью десятков тысяч людей. Мы рады, что можем помочь и внести свой вклад, предоставив выделенный парк автомобилей с курьерами. Надеемся, что это сотрудничество продолжится и в дальнейшем, уже как часть нашего корпоративного сегмента", - добавил генеральный директор "Делимобиля" Николай Козак.
"Самокат" — сервис экспресс-доставки товаров повседневного спроса в Москве и Санкт-Петербурге. Сервис работает с 2018 года. Также "Самокат" выпускает собственную продуктовую линейку (молочная продукция и бакалея). На начало 2020 года в Москве и Санкт-Петербурге работает более 140 складов компании.
В начале апреля совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды подписало обязывающую документацию по покупке 75,6% "Самоката". Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2020 года после одобрения ФАС России.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Экономика
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