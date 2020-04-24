В Казахстане второй человек за сутки умер от коронавируса

АЛМА-АТА, 24 апр - РИА Новости. Второй за сутки летальный случай от COVID-19 зафиксирован в Казахстане, общее число жертв коронавирусной инфекции выросло до 22, сообщил в пятницу оперативный штаб при государственной комиссии по обеспечению режима ЧП.
Ранее в пятницу штаб сообщил, что 21 летальный случай от COVID-19 зафиксирован в Шымкенте.
"В городе Алматы один летальный случай от коронавирусной инфекции. Пациент 1957 года рождения. Итого по Казахстану 22 летальных случая", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
В Казахстане к настоящему времени подтверждено 2344 случая коронавируса. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил из-за коронавируса до конца апреля режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.
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