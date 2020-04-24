Число умерших от коронавируса в Казахстане выросло до 21 человека

АЛМА-АТА, 24 апр - РИА Новости. Число летальных случаев от коронавируса в Казахстане увеличилось до 21, очередной пациент с таким диагнозом скончался в Шымкенте, сообщил в пятницу оперативный штаб при государственной комиссии по обеспечению режима ЧП.
"В городе Шымкент зарегистрирован один новый случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Это пациент 1968 года рождения. Всего в Казахстане от COVID-19 скончался 21 человек", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.
В Казахстане к настоящему времени подтверждено 2289 случаев коронавируса. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил из-за коронавируса до конца апреля режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.
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