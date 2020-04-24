Эксперт: люди стали активно искать данные о родных, погибших на войне

"Если раньше в среднем был один запрос в день, то сейчас – три-пять, а максимум - 15. Одна из причин - конечно, пандемия: люди сидят дома, общаются между собой, поднимают тему и задают вопрос. Но в апреле число заявок традиционно возрастает, потому что в это время в Австрии шли военные действия. А сейчас 75-летие Победы, люди чаще вспоминают и говорят об этом", - сказала Кольб.