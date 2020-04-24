Эксперт: люди стали активно искать данные о родных, погибших на войне

ВЕНА, 24 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. В преддверии 75-летней годовщины Победы и на фоне эпидемии коронавируса люди стали активнее искать информацию о своих родственниках - советских гражданах, погибших в Австрии во время Второй мировой войны и в первое послевоенное десятилетие, рассказала РИА Новости вице-президент исследовательского центра "Память" Александра Кольб.
ИЦ "Память" - это некоммерческая общественная организация, которая занимается советской военной и послевоенной историей Австрии, в том числе уточнением фактических мест захоронения погибших в республике.
"Если раньше в среднем был один запрос в день, то сейчас – три-пять, а максимум - 15. Одна из причин - конечно, пандемия: люди сидят дома, общаются между собой, поднимают тему и задают вопрос. Но в апреле число заявок традиционно возрастает, потому что в это время в Австрии шли военные действия. А сейчас 75-летие Победы, люди чаще вспоминают и говорят об этом", - сказала Кольб.
По ее словам, для ответа на некоторые запросы необходимо отправиться в архивы, но они сейчас закрыты из-за коронавируса. Периодически возникают вопросы, даже важные дела, с которыми нужно прийти в архив, но ничего критичного нет, отметила собеседница агентства.
"У нас в планах два больших земельных архива, в которые нужно попасть. Но работы там не на недели, а даже на месяцы. Когда архивы и страна в целом начнут функционировать в обычном режиме, тогда продолжим активную работу", - подчеркнула Кольб.
Тринадцатого апреля 1945 года Красная армия после ожесточенных боев захватила Вену. В течение нескольких дней советские войска, широко используя штурмовые группы, вели бои за каждый дом. Освобождение столицы Австрии проходило в рамках Венской наступательной операции Красной армии, которая продолжалась с 16 марта по 15 апреля 1945 года войсками второго и третьего Украинских фронтов в западной Венгрии и восточной Австрии. Бои на непосредственных подступах к Вене начались 5 апреля.